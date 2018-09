El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) confirmó que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco es la única opción financiable, generador de hasta 1 millón de empleos y responde a la movilidad de pasaje y mercancías en el largo plazo, por lo que advirtió al presidente electo, Andrés Manuel López, que de cancelar esta megaobra de infraestructura conllevará una penalización de 120,000 millones de pesos.

Al entregar el estudio sobre alternativas para solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), el sector empresarial de México recomendó continuar con la construcción del aeropuerto de Texcoco por las ventajas económicas y sociales que ofrecerá, contra el proyecto de Santa Lucía, el cual no posee análisis técnicos ni ambientales, además de que en un periodo de 10 años se saturaría.

En conferencia de prensa, el líder de la cúpula empresarial advirtió que dar marcha atrás tendría un costo por penalizaciones de 120,000 millones de pesos, de los cuales 40,000 millones corresponderían a multas y recargos de contratos que ya están comprometidos.

El próximo titular de la SCT aclaró, sin embargo, que cancelar el NAIM no representará un costo de 120,000 millones de pesos, “nuestra estimación son 100,000 millones, porque se han invertido 60,000 millones en los cimientos de pistas y otros 40,000 millones de gastos no recuperables” de compras que ya no pueden recuperar, pero “no hay multas ni penalizaciones, no existe en los contratos del aeropuerto”.

¿En caso de que la consulta ciudadana sobre el proyecto del aeropuerto se inclinara por la ubicación de Santa Lucía, el sector empresarial estaría dispuesto a invertir?, cuestionó El Economista al líder del CCE, y momentos después, el próximo titular de la SCT insistió en el mismo sentido. Es una muy buena pregunta, ingeniero, entiendo que le interese, pero depende de usted, porque en caso de que decidieran finalmente ir a Santa Lucía y reforzar el actual aeropuerto de la Ciudad de México, dependería de cómo cerrarían, bajo qué condiciones cerrarían las obras del actual aeropuerto, cumpliendo con los contratos y cumpliendo cabalmente lo comprometido como Estado mexicano.

“Generar confianza, siempre generando confianza, tendrá la inversión del sector privado”, indicó Castañón a Jiménez Espriú.

Al respecto, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), José Méndez Fabre, mencionó que “se están comparando peras con manzanas”, pues el proyecto de Texcoco ha sido analizado por el sector financiero y bursátil y ya existe financiamiento sobre él (un fibra y bonos verdes), así que lo vemos como factible y financiable, es interesante para los inversionistas nacionales e internacionales.

“No tenemos a profundidad información del otro (Santa Lucía) para saber si va a hacer o no financiable. De colocarse el aeropuerto de Texcoco tendríamos una democratización de las inversiones, como se ha hecho en Colombia o Brasil. Los mismos trabajadores acaban siendo socios de los negocios”, agregó.

Recomendaciones para no suspender la obra

Bajo seis acciones a realizar en su estudio, el CCE demandó la revisión de costos y el financiamiento del NAIM para no suspender la obra. “El costo de suspensión en términos financiero y de tiempo es extremadamente alto en cualquier fase. Adicionalmente, se retrasaría la solución a la saturación del AICM que limita la generación de beneficios para la población mexicana”.

Juan Pablo Castañón afirmó que de avalar el proyecto de Texcoco se garantiza la sustentabilidad de la terminal aérea para los siguientes 40 años, movilizando a 135 millones de pasajeros, cuando la opción de Santa Lucía y el actual aeropuerto Benito Juárez sólo ampliaría de 44 millones a 65 millones de usuarios.

“El NAIM es un proyecto con el que ganamos todos los mexicanos, pues tendrá un efecto multiplicador en nuestra economía y habrá de atraer más turismo, empleo, oportunidades de negocio, inversión y comercio”, enfatizó.

Acompañado por los expertos de la CMIC, la Canaero, el CNA, la Concanaco, la Concamin, AMIB, entre otros organismos, el presidente del CCE comentó que el análisis considera 13 variables que van, desde la seguridad aérea y la capacidad de transporte, hasta el impacto ambiental, pasando por las implicaciones económicas y el impacto social de ambos proyectos, en donde se tendría que dar la reubicación de operaciones de la Fuerza Aérea Santa Lucía y de 3,000 familias.

En el NAIM se han financiado hasta 150,000 millones de pesos en la obra, hasta el momento gracias a la bursatilización de los ingresos del actual aeropuerto, monto del cual 70 % del costo total proviene de la iniciativa privada.

[email protected]