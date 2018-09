La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ubicado en Texcoco, no sólo tiene contemplado atender la movilidad de pasaje nacional e internacional o carga, sino que podría realizarse un macroproyecto de desarrollo económico y social que contrate a los lugareños del oriente del valle de México con salarios bien remunerados, pues el sitio está considerado como el más poblada del país, destacó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, precisó que uno de los grandes beneficios de la infraestructura del NAIM será la formación de la Zona económica especial de alto impacto social, que incentive la generación de empleos formales bien remunerados, así como que contribuya en la rehabilitación económica y social del polígono del Estado de México.

“La zona más poblada del país es el oriente del valle de México, con municipios como Chimalhuacán, Ixtapaluca, Los Reyes, La Paz, Ecatepec, Nezahualcóyotl, esa parte se construye, además de Zumpango en donde está la mayor población de todo del país. Esto viene a detonar empleo, inversión, servicios”, explicó el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes.

En entrevista, el líder de los industriales afirmó que el sector empresarial tiene previsto invertir en desarrollo hotelero y de manufactura alrededor del NAIM de Texcoco, para detonar la economía del estado y generar empleo con atracción de inversión. Abundó en que el municipio de Chimalhuacán ya está haciendo una propuesta para construir microparques industriales.

Además, se tiene contemplado impulsar áreas industriales y comerciales. Mientras que en el aeropuerto actual, Benito Juárez, puede ser una zona hotelera y aduanera importante.

Cervantes comentó que es un espacio de 150 hectáreas y puede crecer por la parte de Texcoco. Y si en la agenda del nuevo presidente de México está el reto de inclusión social, deberá considerar la opción de Texcoco, a fin de aprovechar la infraestructura que se está haciendo del aeropuerto y generar bienestar a la sociedad.

Juan Pablo Castañón dijo que en la zona oriente del valle de México se ubica una población altamente marginada, con educación básica incompleta y los trabajadores perciben menos de dos salarios mínimos al mes.

“En esta región vive casi 30% de los habitantes del estado de México; una de cada tres personas ocupadas percibe menos de dos salarios mínimos al mes; 28.9% de la población de 15 años o más tiene educación básica incompleta; 8% de los hogares, donde hay niños, come una sola vez al día; uno de cada cuatro hogares no tiene lavadora y uno de cada nueve hogares no tienen refrigerador”, lamentó.

En esas condiciones, aseguró el líder empresarial, el potencial de transformación del NAIM “no debe dejarse pasar”.

