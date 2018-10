Elon Musk respondió con un tuit que decía "eso es incorrecto" a una información del Financial Times que indicó que el presidente ejecutivo saliente de Twenty-First Century Fox Inc, James Murdoch, es el principal candidato para sustituirle al frente de Tesla Inc.

La automotriz tiene hasta el 13 de noviembre para nombrar un presidente independiente del directorio, en el marco de un acuerdo alcanzado el mes pasado entre Tesla, Musk y reguladores estadounidenses después de que el CEO de la firma tuiteó en agosto que tenía asegurada la financiación para convertir en privado al fabricante de autos eléctricos.

El acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) puso fin a meses de debates y a llamados de algunos inversores para aumentar la supervisión sobre Musk, cuyo reciente comportamiento público errático generó preocupaciones sobre su capacidad para liderar a la compañía durante una complicada fase de crecimiento en la que está perdiendo dinero aún.

La SEC, quien aseguró que los comentarios tuiteados por Musk sobre una posible privatización fueron fraudulentos, permitió al magnate seguir como presidente ejecutivo de la compañía, aunque le instó a dejar la presidencia.

Musk había dicho que estaba estudiando la posibilidad de convertir a Tesla en privada a un precio de 420 dólares por acción, una cifra simbólica relacionada con la marihuana.

Ahora publicó el tuit de tres palabras con su rechazo a la historia del FT a las 23:20 GMT del miércoles, unas seis horas después de la publicación del periódico.

En un voto de confianza para Musk, el accionista T. Rowe Price Group Inc. dijo en un documento oficial que elevó su participación al 10.2% a fines de septiembre desde una cifra inferior al 7% en junio.

El FT citó a dos personas que fueron informadas sobre las discusiones y que aseguraron que Murdoch es el máximo candidato para el puesto. Murdoch, que ya es un director independiente de Tesla, ha indicado que quiere el trabajo, según el reporte.

Hijo del magnate de Fox Rupert Murdoch, se unió al directorio de Tesla el año pasado, tras varios años trabajando en los medios. No tiene experiencia en manufacturas y nunca ha dirigido una firma que fabrica autos o vehículos eléctricos.

