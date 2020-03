Amanalco es referencia nacional por cobro de impuestos locales a empresas telecomunicaciones nacionales.

En 2011, los políticos de Amanalco esfumaron 20 millones de pesos de Telmex.

Telmex demandó y ganó en tribunales al municipio.

Teléfonos de México confirmó el pago de la deuda.

"La deuda es una lección para Amanalco y municipios", alcalde Emma Colín.

Amanalco de Becerra, uno de los municipios de más alta marginación del Estado de México, consiguió liquidar un millonario adeudo con Teléfonos de México (Telmex), cuyo origen estuvo en el cobro de impuestos locales de parte de la administración 2009-2012 para la telefónica por la colocación de postes de telecomunicaciones en el territorio amanalquense sin la supuesta concesión municipal.

Aquella fue considerada como una acción ilegal del alcalde de entonces, que luego se revirtió en tribunales en contra de todos los gobiernos de Amanalco hasta el presente, pues un juez ordenó devolver los 20 millones de pesos que Telmex había dejado en la tesorería de Amanalco como garantía para cumplir con los infundados impuestos locales más sus actualizaciones, pero que nunca en nueve años ninguno de los alcaldes sucesivos cumplió ni devolvió a la empresa.

Fue así que el caso de Amanalco se convirtió en un referente nacional para la industria de telecomunicaciones al respecto de los gobiernos estatales y municipales que pretenden cobrar tributos locales a empresas que ya contribuyen con impuestos nacionales por el plantado de postes o cables de cobre o fibra óptica.

Emma Colín Guadarrama, actual presidente municipal de Amanalco de Becerra, dijo en vía telefónica a El Economista que la alcaldía que representa firmó este martes 10 de marzo de 2020 un convenio con Telmex para poner fin al conflicto de nueve años, de la que derivó además el ordenamiento judicial de la separación del cargo del presidente municipal en turno de Amanalco por el desacato e incumplimientos de pagos a favor de Telmex, por parte de los munícipes anteriores.

“Este es un acuerdo último en el que liberan al municipio de cualquier responsabilidad frente a esa deuda (…) Sumaban con las actualizaciones más de 56 millones de pesos, pero hubo un muy buen acuerdo con Telmex, que sin poder decir cifras exactas ahora porque todavía es confidencial, fue un muy buen acuerdo y con el apoyo del senador Higinio Martínez, de la Cámara de Diputados y con respaldo del gobierno estatal. Fue una suma de voluntades que lograron sacar adelante al municipio y lo mejor de esta situación, es que se pagó sin tocar el presupuesto. Quedamos sin un peso de deuda. Se pagó la cuota principal, más otro poco más”, dijo Emma Colín Guadarrama.

Teléfonos de México también confirmó a este medio que Amanalco de Becerra acreditó el pago convenido:

"En efecto, el Ayuntamiento de Amanalco cumplió con el pago del adeudo que tenía con esta empresa”.

Luego del acuerdo con Telmex, los representantes legales de Amanalco y de la compañía acudirán este miércoles 11 de marzo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la interrupción del proyecto de resolución en el que se analiza la legalidad de destituir a la alcalde Emma Colín como según había ordenado una instancia judicial menor, pues el 8 de diciembre de 2019 el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de la Primera Sala atrajo el caso para resolverlo en definitiva en las próximas semanas.

La SCJN definirá ahora si el pago realizado por Amanalco de Becerra a Telmex deja sin materia la destitución de Emma Colín Guadarrama, presidente de Amanalco para el periodo 2018-2021, o si es un asunto que debe tratarse por separado por derivar del desacato de los presidentes anteriores.

En tanto, Emma Colín Guadarrama celebró que su municipio lograra finiquitar la deuda con Telmex, esto además con apoyo del Senado y el gobierno federal y local, pues los 56 millones de pesos que se le adeudaban a la telefónica significaban al menos un tercio del presupuesto anual de Amanalco de Becerra.

“El día de mañana se presenta el convenio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queda completamente libre de culpa el municipio de Amanalco, sin riesgo de destitución o inhabilitación y sin riesgo de que más adelante salgan números de intereses. Queda absolutamente finiquitada esta deuda (…) Cerramos los convenios hoy y lo único que resta es ir a la Suprema Corte. Fue muy claro el convenio donde queda listo que el municipio queda libre de cualquier deuda”, dijo la funcionaria local.

Todo el recuento de la trama Amanalco de Becerra contra Telmex puede leerse en este documento.

Colín Guadarrama, que con la deuda saldada a Telmex anotó una victoria para los políticos del occidente mexiquense y que aún debe otros 68 millones de pesos por laudos laborales, impuesto de ISR y con la CFE por deudas de gobiernos anteriores, instó a los habitantes de Amanalco a no creer en políticos que desconocen de la normativa regulatoria y construyan de la nada nuevos tributos:

“Es una lección para todos. Les pido a los habitantes que esto no se pagó solo; que pongamos buena atención en las personas que ponemos al frente de nuestro municipio. No me gustaría para nada el tener que rescatar hoy al municipio de esta deuda histórica y un día se repita”.

kg