El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la iniciativa que promueve la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para aumentar las facultades del director de Pemex y reducir las decisiones del Consejo de Administración.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente dijo que su gobierno no promueve cambios legales en el sector para no dar armas a sus opositores para decir que busca tomar decisiones autoritarias.

“Nosotros no aprobamos eso, es decir, en el Ejecutivo no queremos ninguna modificación en ese sentido, porque no queremos darles pretextos, excusas, a los que han saqueado a Pemex. Si ahora nosotros planteamos algo así, ¿qué van a decir? Van a gritar como pregoneros de que ya se está actuando con arbitrariedad y ya no va a haber contrapesos en Pemex”.

Frenan la iniciativa

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González, anunció que se abrirán audiencias para que el director de Pemex, Octavio Romero, entre otros funcionarios y expertos presenten su punto de vista sobre la reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos.

En el marco de la sesión ordinaria de este martes de la Cámara baja, el legislador de Morena indicó que en principio se tenía previsto que este miércoles en sesión la comisión que preside presentara el dictamen de la ley de Pemex. Sin embargo, dijo, el proceso de discusión llevará varias semanas para poder escuchar las diversas voces interesadas en el tema.

Agregó: “se reprograma todo, es decir, vamos a escuchar no tan sólo a estas personas, sino que incluso vamos a abrir mesas de trabajo. Es decir, el proceso ya de análisis, discusión y en su momento aprobación, podría ser ya de duración de algunas semanas”.

Sobre la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Ejecutivo no desea una reforma a la ley de la petrolera nacional, el legislador de Morena indicó que se respeta dicha postura.

El proyecto promovido por Morena en la Cámara Baja dejaba en manos del director general decisiones como modificar la estructura orgánica del personal de Pemex y las remuneraciones; planteaba que el director general de Pemex formara parte del Consejo de Administración de la empresa paraestatal en donde tendrá voz, pero no voto, y que el Consejo de Administración no pudiera sesionar sin la presencia del director general, entre otras cosas.

Por otro lado, el presidente López Obrador ofreció dar a conocer en breve los contratos de la Comisión Federal de Electricidad que, a su juicio, son leoninos porque fueron entregados por más de 40 años de vigencia. Sin embargo, el titular del Ejecutivo expresó que no se retirarán los contratos, aun los que se entregaron a la empresa Generadora Fénix, propiedad del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Total contrata almacenamiento de gasolinas en Tuxpan

La francesa Total firmó un convenio con Tuxpan Port Terminal y Servicios y Terminales de Tuxpan para convertirse en el cliente ancla de la Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan, una terminal de refinados en México, con lo que, a través de su subsidiaria Total Atlantic Trading México, tendrá la mayor capacidad en esta terminal, ubicada en las costas de Veracruz, aunque no hubo detalles sobre el volumen contratado.

Con capacidad de almacenamiento y un mejor acceso al mercado mexicano, Total suministrará directamente sus productos refinados, principalmente diesel y gasolina, a los clientes, incrementando también la capacidad del grupo para suministrar su red de estaciones de combustible Total.

Total se ha asociado con Gasored desde octubre de 2017 y ha abierto más de 100 estaciones de servicio durante el último año, en línea con su plan inicial. Esta red alcanzará las 250 estaciones de servicio de marca Total a fines de 2019, con el objetivo de llegar a más de 400 estaciones a fines del 2020.

La Terminal de Tuxpan está configurada para iniciar las operaciones en el segundo semestre del año 2020.

“La gran capacidad comprometida por el grupo, combinada con las ventajas competitivas de la terminal, permitirá a Total y su red de estaciones de servicio desarrollar un papel de liderazgo en el mercado de estaciones de combustible en la Ciudad de México y el valle de México”, dijo Isabelle Gaildraud, Vicepresidente Senior para América en Total Marketing and Services, a través de un comunicado. (Con información de Karol García)

[email protected]