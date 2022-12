Modernización total en el campo de la movilidad

Para alcanzar un alto grado de eficiencia así como la reducción de costos y emisiones al medio ambiente, el sector del autotransporte debe acelerar el ritmo en la innovación.

En su trabajo hacia el desarrollo de la conducción autónoma para los tractocamiones que circulan por todo el mundo, Continental dio un paso hacia la automatización de una flota pero con un significativo ahorro de recursos y con la posibilidad de adaptar su sistema a los camiones que actualmente prestan el servicio de traslado de mercancías.

Lanzamiento mundial

Fue en la pasada feria IAA Transportation celebrada en Hannover, Alemania, que el proveedor alemán mostró este adelanto que también significará una mejora para lidiar con el actual incremento de los volúmenes en el transporte de mercancías, la mayor necesidad de equipar a los vehículos comerciales con nuevos sistemas de asistencia y gestión de flotas que son cada vez más complejos.

Se trata del Continental Sensor Array, un dispositivo que además de ser ligero y compacto, se puede montar en el parabrisas de la unidad sin tener que recurrir a costosas adaptaciones para hacerlo funcionar. De esta forma se coloca como una solución compacta e integrada para el creciente número de sistemas de conducción inteligentes y automatizados disponibles en los vehículos comerciales.

La solución que ofrece Continental es la más conveniente hasta el momento porque es compatible con el nivel de automatización L4 que demanda de un gran número de sensores y controladores pero que ahora se pueden instalar aftermarket, por un costo competitivo y en poco tiempo lo que significa que la unidad estará inoperante por un corto periodo.

Esta solución contempla todos los sensores integrados (lidar, radar, cámaras) para las funciones de Control de crucero adaptativo, Frenado de emergencia y la Asistencia de puntos ciegos, además como sucede con las funciones de conducción automatizada, están precalibrados y coordinados entre sí.

Seguridad para todos

Con este avance Continental pone a disposición de las empresas que cuentan con grandes flotas de camiones la posibilidad de modernizarlas, hacerlas más seguras y eficientes, lo que se reflejará en una disminución del costo de operación y mejores resultados logísticos. Además

esto simplifica la instalación de una gran cantidad de sensores, su integración en la arquitectura del vehículo y el complejo proceso de calibración. Además, se reducen las tareas de mantenimiento y, por tanto, los tiempos de inactividad de los vehículos.

Beneficios en la conducción

Continental con este desarrollo también gana ventaja sobre sus competidores en la carrera por ofrecer mejores y más rentables soluciones para estar en armonía con la creciente cantidad de vehículos equipados con sistemas de conducción autónoma.

En el terreno de los vehículos comerciales, la conducción autónoma repercute en mayor seguridad en las carreteras especialmente cuando se recorren largas distancias entre centros logísticos. Sensores, software y conceptos de conectividad inteligente son la base para ello.

Además de ser más seguros al rodar, los tractocamiones automatizados pueden completar un viaje en menos horas debido a que no cuentan con un conductor que debe cumplir con periodos de descanso específicos además de que se reduce el consumo de combustible al mantener una velocidad constante.

Solución integral

Con el Continental Sensor Array, el fabricante tiene una solución que abarca desde el desarrollo del sistema, pasando por la calibración, el mantenimiento de los sensores hasta la actualización del sistema operativo. Todo este conjunto ofrece un corto tiempo de instalación y posteriores acciones de calibración y mantenimiento con lo que sus unidades no tendrán que estar detenidas por varios días.

La instalación no requiere de adaptaciones costosas, no hay cambios ni modificaciones en la cabina del conductor, no requiere de largos tramos de cables de uso especial ni tampoco una renovación del sistema eléctrico de la unidad pues es capaz de operar con la red de los camiones actuales.

