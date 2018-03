Varias compañías minoristas importantes de Estados Unidos, como Wal-Mart Inc, Target Corp, Best Buy Co Inc y Macy's Inc, enviaron el lunes una carta al presidente Donald Trump instándolo a no imponer fuertes aranceles sobre productos importados de China.

La administración Trump estaría preparando aranceles contra tecnología de la información, productos de telecomunicaciones y de consumo chinos en un intento por forzar cambios en la propiedad intelectual y prácticas de inversión en Pekín.

Washington podría imponer más de 60,000 millones de dólares en aranceles sobre bienes que van desde electrónica hasta ropa, calzado y juguetes.

"Al mismo tiempo, estamos preocupados sobre el impacto negativo de acciones correctivas bajo la sección 301 del Acta Comercial que podría tener sobre familias trabajadoras de Estados Unidos", indicó la carta.

"Aplicar cualquier arancel adicional de base amplia como parte de una acción de la Sección 301 podría empeorar esta inequidad y castigar a familias trabajadoras estadounidenses con precios más altos en productos básicos del hogar, como ropa, zapatos, electrónicos y bienes para la vivienda", agregó.

La Sección 301 podría permitir a Trump imponer aranceles unilaterales sobre China en respuesta a una conclusión del Gobierno estadounidense de que los chinos violan reglas de propiedad intelectual. Los aranceles no necesitarían aprobación del Congreso.

La Casa Blanca no respondió a un pedido de comentarios sobre la carta.

La misiva es el último ejemplo de una creciente división entre la administración de Trump y muchos empresarios por la política comercial.