La empresa minera canadiense First Majestic notificó al gobierno de México que inició un procedimiento de solución de controversias inversionista-Estado en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por diversas acciones tomadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“El SAT, por sus diversas acciones, ha mostrado un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble tributación que ha celebrado con Canadá, Barbados y Luxemburgo, que son relevantes para First Majestic y sus subsidiarias”, argumentó la empresa.

First Majestic ha invertido más de 2,000 millones de dólares en México desde 2003, tiene unos 4,700 empleados directos y genera aproximadamente 20,000 empleos indirectos distribuidos en ocho estados dentro de México.

La compañía expuso que “ha impugnado las tácticas de intimidación del SAT” a través de todos los medios nacionales mexicanos disponibles, incluido un amparo ante un Tribunal de Distrito, y una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), procedimientos que aún no se han resuelto, a la vez que, debido a la crisis actual del Covid-19, los otros tribunales mexicanos restantes no están disponibles para nuevas audiencias sobre estos asuntos.

Según su versión, el SAT ha optado repetida y unilateralmente por rechazar las solicitudes de procedimientos de resolución de disputas, conocidos como procedimientos de acuerdo mutuo (MAP, por su sigla en inglés), contenidos en esos tres tratados diseñados para abordar las diferencias en la interpretación y aplicación de esos tratados.

Incluso, los asesores de First Majestic consideran que dicha acción no tiene precedentes no sólo para México, sino a nivel internacional.

“Además, a pesar de la ley mexicana y el Acuerdo de precios anticipados de 2012 negociados y finalizados entre el SAT y Primero Empresa Minera, S.A. de C.V. (Primero), su subsidiaria mexicana, confirmando la base de Primero para pagar impuestos sobre el precio que Primero realizó para las ventas de plata entre 2010 y 2014, el SAT optó ilegalmente por ignorar la existencia legal de este Acuerdo de fijación de precios anticipada”, adujo en un comunicado.

En estas circunstancias, y para exigir formalmente al gobierno de México que aborde la “conducta ilegal e injustificada” de SAT de la cual es responsable según el derecho internacional, First Majestic inició una Notificación de Intención un Reclamo (Aviso) bajo las disposiciones del Capítulo 11 del TLCAN.

Con ello, inicia un proceso de 90 días para que el gobierno de México entable negociaciones de buena fe y amistosas para resolver la disputa actual.

