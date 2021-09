Por una trayectoria de más de tres decenios, su amplia experiencia en la televisión cultural mexicana y por ser uno de los periodistas culturales más activos del país, Miguel de la Cruz recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, el próximo 5 de diciembre.

“Siento una gratitud enorme. Los últimos años siempre está presente ir a la FIL, a las conferencias, estar pendientes de homenajes, reconocimientos y presentaciones. Y mira, de repente resulta que me colé en la programación. Es como haber sido parte de la FIL misma y que la FIL lo tome en cuenta. Esta noticia me tendrá brincando de aquí noviembre”, comentó el periodista mexicano, coordinador de cultura en Noticias de Canal Once.

De la Cruz comentó que la tecnología es una herramienta que ha facilitado el trabajo en los medios de comunicación, pero que también ha llevado a cierta falta de profesionalización en el campo. “El teléfono es ahora un estudio de televisión, pero hay una gran diferencia entre quienes les llama la atención una imagen muy vistosa, toman una foto y la suben, y quienes trabajan la información de manera profesional, con oficio periodístico”. Afirma que la facilidad para compartir información en la red es muy válida, pero apunta que el tratamiento profesional lo aporta el trabajo periodístico. Ese es insustituible, asegura.

Miguel de la Cruz expresa su alegría por unirse al grupo de personas que han recibido el homenaje en el pasado, y por la certeza de que, eventualmente, el reconocimiento “podría llegar a manos de colegas, muchos y diversos”. Considera un hecho simbólico que la FIL Guadalajara, que ha cubierto como periodista acreditado durante muchos años, reconozca su esfuerzo: “Que haya un ente como la FIL y a partir de una universidad importante como la de Guadalajara, en una ciudad tan importante como esta, y que de ahí parta un reconocimiento a uno de los integrantes del gremio, es muy significativo y yo lo agradezco”.

El Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez fue instituido por la FIL Guadalajara en 1992 para reconocer al autor de Los indios de México, y desde entonces ha celebrado la solidez de las obras y las trayectorias de grandes figuras del periodismo de nuestro país. El veredicto es responsabilidad de un comité integrado por algunos homenajeados en años anteriores, así como por destacados periodistas culturales en activo.

Miguel de la Cruz Juárez (México, 1966)

Es actual coordinador de cultura en Noticias de El Once, canal al que ingresó en diciembre de 1989 como asistente de producción en el primer noticiario cultural de América Latina, Hoy en la Cultura, donde además incursionó como reportero. Ha realizado la cobertura de diversos festivales como el Festival Internacional Cervantino, el Festival de Jazz de la Riviera Maya, la inauguración de la Galería Mexicana en el Museo Británico, el Festival de Jazz de Montreal, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Salón del Libro de Quebec, el Fórum de las Culturas en Barcelona, la Expo Lisboa, entre muchas otras.

Después de conducir como titular el noticiario matutino de Canal Once, abrió la sección de ciencia, donde cubrió actividades de salud, cibernética, medio ambiente y ciencias exactas. Asumió la coordinación de cultura en Noticias de El Once, y desde 2017 comenzó a transmitir diariamente una cápsula sobre libros en voz de autoras y autores, así como el club de lectura #LeoConElOnce, que convoca a leer un libro completo cada quince días. A la fecha en este club se han leído más de 110 libros, y en Facebook ha llegado a más de 700,000 personas.

Ha sido invitado a participar como conferencista e instructor en talleres de periodismo cultural por parte de las secretarías de Cultura de Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Coahuila, entre otras instancias. Entre los personajes destacados de la cultura que ha entrevistado se encuentran Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, Cristina Pacheco, Fernando Savater, Ricardo Piglia, Fernando del Paso y Elena Poniatowska.

