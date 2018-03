México y Canadá no son parte del problema de manufactura en Estados Unidos, sino parte de la solución para mantener trabajos en la Unión Americana, sostuvo el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo en una conferencia celebrada en la ciudad canadiense de Toronto.

Al participar en el seminario Nuevas Estrategias para una Nueva Norte América , organizado por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el funcionario federal expuso que es necesario reconocer que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha sido benéfico para los tres países involucrados.

Ildefonso Guajardo abundó que México no permitirá cuotas o aranceles en el pacto comercial trilateral: Nada en el nuevo TLC debe ser un paso hacia atrás. Definitivamente no incluiremos medidas que desvanezcan el comercio como cuotas o abrir la caja de Pandora de los aranceles eso sería desastroso .

Sobre el déficit comercial que preocupa a Estados Unidos, indicó ante líderes políticos y empresarios que es posible trabajar para nivelarlo, pero hagámoslo incrementando el comercio, no reduciéndolo. No queremos enviar señales de que esta región volverá a los años setenta y comenzar a usar instrumentos de la era proteccionista que no pertenecen a este siglo , dijo.

Con Senadores de Estados Unidos abordamos la relación comercial entre México y Estados Unidos #TLCAN https://t.co/fGcSGYjnZj pic.twitter.com/U5RZYGeBqq — Ildefonso Guajardo (@ildefonsogv) 20 de febrero de 2017

ana.langner@eleconomista.mx

