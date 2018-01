México y Canadá avanzaron en su iniciativa de mantener el mecanismo de disputa inversionista-Estado, del que Estados Unidos pidió ser excluido, pero de cuya continuidad con su ausencia no se inconformó públicamente en la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“A lo que estamos llegando con un diálogo con Canadá y Estados Unidos es simplemente reconocer que a nosotros nos interesa seguir enviando señales fuertes de que vamos a proteger la inversión en nuestro país, y lo podemos hacer de una manera recíproca”, dijo Kenneth Smith, jefe negociador del TLCAN por parte de México.

En el Capítulo 11, que trata sobre controversias entre inversionista-Estado, la Casa Blanca propuso un mecanismo que incluye los términos opt in y opt out, con los que para iniciar el levantamiento de un tribunal (panel) la parte demandada tiene la opción de someterse al caso o no. De oponerse, el proceso ni siquiera inicia. Smith consideró que el esquema vigente de protección de inversionista-Estado es un mecanismo que ha funcionado en los tres países.

“Si Canadá y México se ponen de acuerdo en proteger de manera recíproca a sus inversiones, seguiremos por ese camino. Si Estados Unidos, en un futuro, decide que también quiere participar en este esquema, pues lo puede hacer, hay la posibilidad de que se incorpore”, agregó.

Una persona vinculada a las negociaciones informó que permanecería el Capítulo 11 del TLCAN, pero con cambios para que se aplique sólo a México y Canadá la Sección B del mismo, en la que se regula la solución de controversias entre una parte y un inversionista de otra parte.

De acuerdo con el perfil de la negociación, Estados Unidos se mantendría en la Sección A, la cual contiene la obligación de dar trato nacional y trato de nación más favorecida, además de cláusulas sobre las expropiaciones.

“Esta idea se planteó en esta ronda y se tendrá que trabajar en la parte técnica, pero es una propuesta interesante y que manda la señal de que México está trabajando de una manera constructiva para garantizar que vamos a seguir protegiendo las inversiones en nuestro país”, comentó Smith. Este mecanismo está incluido en el TLCAN y casi todos los demás acuerdos comerciales de Estados Unidos. Los tribunales de arbitraje se componen de tres abogados-árbitros: uno elegido por el inversor demandante, uno por el país acusado, y uno más por decisión mutua.

La propuesta de hacer bilateral este mecanismo fue de Canadá. Por su parte, México ha referido que la redacción del texto sobre la regulación respectiva debe ser definida por ambos países.

rmorales@eleconomista.com.mx