Para reconstruir al país es necesario utilizar la gran reserva de valores que hay en las comunidades y municipios para convertir a México en una potencia económica, política y moral, esa es precisamente la Cuarta Transformación, afirmó el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, nuevamente convocó a los mexicanos a trabajar de manera conjunta y organizada para acabar con los grandes problemas que afectan a la nación, en especial la corrupción, la impunidad y el robo de combustibles, por lo que se comprometió a trabajar en beneficio del pueblo.

“Siempre he dicho y les digo de corazón, nunca me ha interesado el cargo, no lucho por eso no me importa la parafernalia, luchó por ideales y principios”, aseveró durante su gira por este municipio hidalguense, donde entregó los programas de bienestar, al tiempo que agradeció el apoyo del gobernador Omar Fayad Meneses.