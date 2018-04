México cuenta con una democracia madura y consolidada que conducirá a tomar una decisión acertada en las próximas elecciones presidenciales, afirmó el director ejecutivo de Siemens AG, Joe Kaeser.

“México es una democracia y un país con mucha gente joven que tiene sus sueños e ideales y, por eso, creo que van hacer las cosas bien los mexicanos como pueblo”, acentuó el directivo durante la Cumbre de Negocios Alemania-México.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre la preocupación de que el candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, gane las elecciones del próximo 1 de julio, y México llegue a convertirse en una segunda Venezuela.

Frente a funcionarios y empresarios mexicanos reunidos en el Centro de Convenciones, en Hannover, Alemania, el directivo de la firma alemana consideró que es necesario esperar para ver cómo se desarrolla el proceso electoral.

Creo que comparar (a México) con Venezuela me parece darle demasiada importancia de momento (...) y no me parece acertado”, comentó en la Hannover Messe, la feria industrial más importante a nivel internacional.

El director general de la División de Autobuses y Camiones Volkswagen, Andreas Renschler, dijo que al final del proceso es importante respetar la decisión de cada democracia, y descartó que esta situación genere incertidumbre para las inversiones.

“Los clientes no van a cambiar”, manifestó el ejecutivo, al señalar que las relaciones comerciales son cada vez más sólidas por los acuerdos firmados y renovados en fechas recientes, y a nivel burocrático se han superado muchas barreras.

Coincidió en que México es un país joven y conoce su potencial y fuerza para afrontar situaciones adversas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“El TLCAN es uno de los mejores ejemplos de la cooperación económica a escala internacional. El acuerdo comercial tiene 25 años y después de ese tiempo es acertado renovarse”, manifestó.

Al referirse al tema de la digitalización, uno de los temas centrales en la Hannover Messe parafraseó que “la digitalización es algo que no conoce fronteras y no se podrá frenar con elecciones.

“Los gigabytes superan cualquier tipo de fronteras y (...) por eso una reforma del TLCAN es completamente apropiada”, consideró en dicho panel.

