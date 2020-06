A dos semanas de que arranque el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), el gobierno mexicano se prepara con el sector privado para el cumplimiento de la ley laboral y se prevengan controversias de parte de Estados Unidos o Canadá, puesto que la ignorancia en los nuevos estándares puede llevar al “gran riesgo de ser sancionados” y perder exportaciones.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Lujan, reconoció que el gran riesgo que puede haber con la entrada en vigor del acuerdo trilateral, es que la ignorancia en materia laboral, genere aspectos que pueden ser utilizados para sancionar a nuestro país.

El gran riesgo que podemos enfrentar es que parte por ignorancia, no se realicen los procesos democráticos que exige la ley y con ello de pie a algún tipo de queja o violación, de libertad sindical o de negociación colectiva”, alertó Alcalde Lujan.

Al participar en la mesa laboral del T-MEC organizada por el CCE, la funcionaria explicó que no es en sí mismo que se de una violación flagrante sino que no haya cumplimiento de las nuevas normas, de los nuevos estándares y que no se sea consciente por parte, tanto de sindicatos como de empleadores, de las nuevas obligaciones y derechos.

En su oportunidad, Graciela Márquez Colín, titular de Economía se comprometió con el presidente del CCE, Carlos Salazar, que antes del 31 de julio se les informará sobre los personajes que formarán parte del panel de controversias para la defensa de México en el marco del T-MEC.

“Hicimos una revisión en la Secretaría de Economía y después compartimos listas y recibimos por parte de la Secretaría del Trabajo. Hemos revisado con mucho cuidado las propuestas que ustedes nos dieron, que nos dieron otras secretarías de Estado y tenemos hasta el 31 de julio en el caso del capítulo 31 para el intercambio de listas, entonces seguimos trabajando en ello”, expresó.