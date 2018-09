México celebra gustoso el Día Mundial del Turismo porque es el sexto país más visitado, se ha creado conciencia de su importancia económica y ya no existe duda de que se le tiene que poner toda la atención en el futuro para ampliar sus beneficios, a pesar de que la inseguridad se mantiene como su talón de Aquiles, afirmó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

“Tenemos un gran lugar. Al principio de la administración estábamos en el sitio 15 de la Organización Mundial de Turismo. Ahora, hay quienes pudieran pensar que las tareas de promoción no son necesarios, pero si no lo fuera por qué invierten las grandes empresas como Coca-Cola o Bimbo. No es suficiente tener un buen producto, hay que darlo a conocer. Si México desaparece del mapa internacional en términos de promoción, nos regresamos al 15, así de sencillito. Es lo que puede pasar, ojalá no pase”, comentó.

En entrevista, recordó que no solamente se trata de atraer más visitantes al país sino de incrementar su gasto y que para ello es necesario incrementar la relación con el sector privado, como lo vienen haciendo.

El trabajo conjunto ha permitido que México sea más competitivo en materia turística, lo cual se refleja en las 22 posiciones escaladas del 2013 al 2017 en el Índice de Reporte de Competitividad Viaje y Turismo del Foro Económico Mundial, al pasar de la posición 44 a la 22.

¿Se ha logrado dar la importancia que requiere el turismo?

Claro, hay más conciencia de la importancia que tiene. Para muchos estados lo es todo como en Quintana Roo, Baja California Sur o Guanajuato, donde no hay sol y playa, está muy diversificado económicamente y ya tiene una posición privilegiada. Esa dinámica no debe parar. También creo que el movimiento Viajemos Todos por México ayudó.

Este año del turismo se dedicó a la tecnología. ¿México se subió a esa ola?

Sí, aunque falta más. Estuve en China la semana pasada y miré que tienen sus propias redes sociales y no usan dinero para pagar, todo lo hacen a través de su celular. Yo no veo por qué si lo hacen ellos nosotros no. Deberíamos ponernos esa meta para un futuro cercano porque facilita e incrementa la actividad. Entre los avances destacó que en algunos aeropuertos instalamos kioskos para agilizar la entrada de los extranjeros.

¿Los destinos cuentan con la infraestructura para subirse?

Hay avances y viene un boom, hay que recordar los beneficios que tendrá en la materia la red compartida, que debe brindar cobertura a todos los Pueblos Mágicos, la meta es llegar a 35% de todos al cierre de administración.

¿Lo que está sucediendo en Acapulco es un nubarrón para el sector?

Veo dos aspectos: es una acción correcta porque si policía local no responde e incluso podría estar infiltrada hay que tomar el control, y segundo: lamentablemente Acapulco no es un atractivo internacional importante por temas de inseguridad y no tendrá un impacto mayor si la Embajada americana dice “no vayan”. Hay que destacar que el tema de inseguridad es nuestro talón de Aquiles y tenemos que poner más atención, empeño, recursos, inteligencia y personal capacitado.

Se debe invertir más en tecnología: CPTM

Sitio de promoción turística de México, el segundo con más seguidores

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ha llevado a la parte digital la mayor parte de sus inversiones para atender las necesidades actuales y se ha logrado ubicar en el segundo lugar entre organismos similares a nivel mundial con su cuenta VisitMexico, dijo su director, Héctor Flores. Luego de sumar todos sus seguidores en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest, Australia se encuentra en primer sitio; Estados Unidos en tercero; Turquía en cuarto; y Perú en sexto.

“Ahora se tienen que invertir más recursos para estar en vanguardia con la tecnología a nivel mundial en materia promocional y eso estamos haciendo. Un ejemplo será el próximo desfile de Día de Muertos que tendrá un fuerte impulso digital y además se transmitirá en televisión, además de las activaciones para el show de Luzia, el partido de NFL y F1”, comentó.

Las acciones internacionales se desarrollan bajo la campaña Mexico, a world of its own, que incluye la estrategia táctica Dear countries, que se ha difundido a través de redes sociales y plataformas de video digital, en más de 12 países, entre ellos: EU, Canadá, Alemania, Francia, el Reino Unido, Brasil, Japón, China y Corea del Sur, la cual ha logrado más de 30 millones de vistas, con un View Through Rate de 2.45 por ciento.

Con estas acciones, el funcionario asegura que México forma parte de los países que más han entendido el impacto tecnológico como nueva herramienta de promoción turística e irán incorporando nuevas dinámicas en lo que resta de su gestión. “Tengo confianza en que la gente que llegue a la Secretaría de Turismo tenga un buen criterio y dé seguimiento a los trabajos con su estilo, porque siempre hay forma de mejorar”, agregó.

