México no se encuentra en “bancarrota” ni mucho menos está fallando la economía, como afirma el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reprochó el sector empresarial de México, y exigió al próximo gobierno generar un ambiente de “confianza” para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

Al participar en el Foro Forbes Camino a la Transición, Claudio X. González Laporte, ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios, advirtió que “Sin la confianza, la inversión no se da”, por lo que calificó como “dramático” el comentario de López Obrador al aclarar que, si existen desequilibrios económicos, no será por su administración sino por la política financiera del Banco de México y factores externos.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció que el país enfrenta retos como la inseguridad, corrupción, mayor empleo e infraestructura, pero “no hemos dejado de pagar los compromisos internacionales”.

El gobierno debe ser un impulsor, no debemos perder la confianza para que puedan fluir las inversiones. México crece, aunque sea al 2%, afirmó Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.