En el marco de la discusión de una reforma laboral el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se darán motivos para la apertura de las negociaciones del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, T-MEC.

“No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado, consideramos que no le conviene al país, que lo que se logró, que lo que se pactó es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y por Canadá”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Entonces, señaló, no queremos dar ningún motivo, ningún pretexto, que no haya ninguna excusa para utilizar como argumento, o esgrimir de que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó.

López Obrador descartó que haya algún tipo de presión por parte de Estados Unidos y recordó que cuando parte de su equipo de trabajo participó como observadores en las platicas sobre el acuerdo comercial trilateral, asumieron el compromiso de apoyar en sus términos los acuerdos logrados.

“Esto lo hemos expresado abiertamente al sector empresarial, al sector obrero y lo hemos dado a conocer a los legisladores que son independientes, son autónomos, pero con mucha claridad hemos dado a conocer nuestra opinión de que debe aprobarse una reforma laboral apegada a los acuerdos que se establecieron en el tratado”, indicó.

El mandatario insistió en que los acuerdos a los que se llegó en el T-MEC serán cumplidos por su administración compromiso que deberá también ser discutido y resuelto en Estados Unidos.

Entonces, dijo, por lo que corresponde a nosotros, actuemos de común acuerdo para que no se dé ningún motivo a una apertura en las negociaciones.

Apenas hace unos días, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, advirtió que de no impulsarse en México una reforma en materia laboral, no se ratificará el acuerdo comercial entre nuestro país y Canadá.

“Tenemos que ver evidencias de lo que está pasando, no sólo que ellos pasen una ley, pero que estén implementando la política”, dijo en su momento.