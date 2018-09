Querétaro.- La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se mantiene, afirmó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al añadir que México mantendrá, sin revisiones, el acuerdo de entendimiento que pactó con Estados Unidos.

Detalló que a solicitud del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el jueves sostuvieron un diálogo telefónico, en el que el gobierno de canadiense comunicó que hizo una propuesta a Estados Unidos, la cual fue respondida este viernes con una contrapropuesta del gobierno estadounidense

“Que estaba muy difícil la negociación, que a lo mejor no iba a ser posible, pero que ya habían hecho ellos una propuesta al gobierno estadounidense y estaban esperando una respuesta. Hoy, en la carretera tuve la información de que ya hay una contrapropuesta del gobierno estadounidense y decir que no está cerrada la negociación” declaró.

López Obrador externó que la postura de México es de mantener el acuerdo trilateral; sin embargo, señaló que se mantendrá —y sin hacer revisiones— el acuerdo que el gobierno mexicano ya acordó con Estados Unidos.

“De todas maneras ya nosotros acordamos con el gobierno de Estados Unidos que no vamos a revisar lo acordado, porque no queremos poner en riesgo el futuro económico, la estabilidad financiera de nuestro país, nosotros queremos que haya inversiones en México, para que haya empleo y que haya estabilidad económica y financiera, por eso no se va a reabrir la negociación con Estados Unidos, nosotros damos por concluido este asunto y estamos esperando nada más el entendimiento entre Estados Unidos y Canadá”, pronunció.

La renegociación del tratado -dijo- se continúa sin fechas fatales. En tanto que refrendó que la postura de México es de mantener el acuerdo con la participación de los tres países, por lo que confió en que así suceda.

“No hay fechas fatales, porque si bien es cierto que hoy vence el plazo para que se envíe este acuerdo al Congreso estadounidense y al Senado mexicano, hay todavía tiempo para que se logre el acuerdo trilateral” mencionó el presidente electo en el marco de su gira de trabajo por Querétaro.