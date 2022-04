En mayo próximo se cumplen 22 años de la promulgación de la Ley de Concursos Mercantiles y en este período México no ha llegado ni siquiera a 900 concursos mercantiles tramitados –unos 40 anuales–, cantidad ínfima para una economía como la mexicana, lamenta Fernando Pérez Correa, socio del despacho Pérez Correa González, quien se ha dedicado por casi 30 años a la reestructura de pasivos empresariales. Con ese dato duro en mano, el abogado no oculta su optimismo para que esa situación cambie con la puesta en marcha de los dos primeros juzgados especializados en concursos mercantiles en México, a inicios de marzo pasado.

La palabra clave es especialización. A lo largo de los últimos 22 años, la limitada popularidad que ha alcanzado el concurso mercantil –creado para asegurar la sobrevivencia de las empresas ante episodios de insolvencia– va de la mano de una insuficiente capacidad y preparación del sistema judicial mexicano para desahogar de forma expedita y eficiente los juicios concursales.

“Podemos atribuir esto a falta de conocimiento, a que no se ha socializado bien la Ley. Un gran pendiente que teníamos es que no teníamos juzgados especializados en la materia”, afirma en entrevista.

El trámite eficiente de este tipo de asuntos, explica, requiere de los jueces conocimientos técnicos en áreas como administración, finanzas, contabilidad o impuestos, lo que no siempre se conseguía en juzgados locales, para quienes los concursos mercantiles representan, en muchas ocasiones, un asunto más entre otros de las materias civil, mercantil e, incluso, penal.

No hemos sido muy exitosos en México porque no teníamos la cancha adecuada. Los juzgados de distrito no eran la cancha adecuada (para los concursos mercantiles) porque es una materia muy especializada”