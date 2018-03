El diálogo para rediseñar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tendrá tres ejes: los beneficios que han conseguido las tres naciones en los últimos 20 años, que el tiempo ha cambiado evolucionando al siglo XXI, y que existan ganancias para los tres participantes, indicó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

No hay negociación perdurable ni exitosa si no hay ganancia para todos los participantes. Será imposible vender una nueva visión de América del Norte si no ganan México, Estados Unidos y Canadá. El proceso sin duda no va a ser fácil pero el compromiso es hacerlo en el menor tiempo posible, con la mejor dirección posible y sin duda en el diálogo permanente , expresó en el marco de la inauguración del Centro de Investigación y Desarrollo de Honeywell.

Indicó que en los últimos 15 años se han perdido 5 millones de empleos manufactureros en el mundo desarrollado, la mayor parte de éstos por la transformación tecnológica, generando miedos que hacen flaquear ante el compromiso y la visión de evolucionar, llevando a señalar villanos fáciles, como el libre comercio y la apertura de mercados. El voto de Brexit es un resultado de esos miedos, la elección en Estados Unidos reflejó también una realidad: la gente está disgustada con la globalización , declaró.

Respecto a la cancelación de la planta de Ford en San Luis Potosí, consideró que pelearse por 700 empleos es un absurdo, esos 700 empleos en cinco años no van a existir debido a la innovación y a las soluciones tecnológicas que se desarrollan. Lo que nos debería preocupar es cómo vamos a desarrollar los talentos y capacidades de las nuevas generaciones para adaptarse a un mundo cambiante que necesita respuestas distintas . Al ser cuestionado de si habrá alguna sanción a Ford, refirió que simplemente Ford tendrá que cumplir con los términos que se firmaron con San Luis Potosí, y eso implica reponer al Estado cualquier gasto que haya incurrido para el desarrollo del proceso.

El secretario de Economía también se reunió con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y abordaron acciones específicas para elevar la competitividad del sector, privilegiando el fortalecimiento de cadenas productivas en América del Norte.

El nuevo centro de investigación y tecnología de Honeywell en México es el cuarto de la empresa a nivel mundial, contratará a 200 ingenieros y dará atención a clientes con productos y servicios aeroespaciales, tecnologías de edificios inteligentes y software industrial. Honeywell es una empresa estadounidense que llegó a México en 1936, cuenta con 17,500 empleados en nuestro país y plantas de manufactura.

