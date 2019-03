El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dará “fórmulas mágicas” para los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, así que la estrategia para alcanzar el crecimiento de 4% y generar empleos corresponderá al sector empresarial —como motor de la economía—, que deberá responder con una actitud agresiva y conquistadora por atraer capitales extranjeros.

“El motor de la economía será el sector productivo, no esperen de nosotros fórmulas mágicas, nosotros no conocemos los sectores como ustedes los conocen. Los planes se hacen de arriba para abajo y después se complementan con una agenda más amplia (...) Los planes son de ustedes (empresarios), nosotros (gobierno) vamos a acompañar y apoyar para que sean muy exitosos”, expresó Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia de México.

En el marco del desarrollo de la Mesa Sectorial para el PND, el funcionario convocó a los empresarios del CCE y agremiados a “no ser conformistas y cambiar la mentalidad” para detonar el crecimiento. “México no se puede conformar con atraer 25,000 y 29,000 millones de dólares, tenemos que traer 32,000, 35,000 o hasta 40,000 millones de dólares”, y tenemos que ver en el plan qué tenemos que hacer para atraer más y, para ello, ser puntuales tanto por país como por sector económico.

Durante su discurso, la subsecretaria de Comercio de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, aseguró que nuestro país está a la altura para incrementar su participación en el comercio internacional, pues si bien hoy ocupa el décimo sitio en la materia, tenemos que entrar al “club de 1 billón de dólares”—en referencia a los países más atractivos para los capitales—, porque tenemos el potencial de hacerlo, aseguró.

El jefe de la Presidencia reprochó al sector empresarial que México se haya convertido en un país importador y no productor, “una de las grandes razones por las que el país no ha crecido, es porque no se ha creado la cantidad de empresas, por sector y por región, para que den empleos de calidad suficiente. Y menos se han abrazado las nuevas tecnologías”.

Calificó como una “vergüenza” el bajo crecimiento económico de los últimos años.

