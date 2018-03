De fijar Estados Unidos una tasa de ajuste fronterizo (BAT, por su sigla en inglés), como lo ha sugerido el equipo de Donald Trump, México establecería incentivos fiscales similares paras las empresas y elevaría otras recaudaciones, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

Debemos tomar una acción fiscal que claramente la neutralice; pero es muy importante que estemos listos para poder complementar con otras acciones los ingresos fiscales , comentó el funcionario. Es clarísimo que tenemos que estar preparados para poder inmediatamente neutralizar el impacto de una medida de esa naturaleza .

Por su parte, Luis de la Calle, director general de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera SC, estimó que la discusión de esta iniciativa fiscal sería más importante, por su impacto, que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Hay rumores de que se está analizando un impuesto IETU (la BAT), donde no permitirían deducir el costo de las importaciones y, por otra parte, sí deducir el costo de las exportaciones y de las ganancias generadas por las exportaciones , agregó Guajardo.

Según le Secretaría de Economía, la BAT perjudicaría a una tercera parte de los agentes económicos de EU y sería violatoria de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Walmart, por ejemplo, estaría entre las compañías más afectadas, porque conforma una parte de su oferta del abasto global. De ese modo, el nuevo impuesto protegería a unas empresas pero dañaría a otras, con una destrucción de utilidades, de ganancia y de capital , de acuerdo con Guajardo.

Hay una propuesta en Estados Unidos, que ya está en la Cámara de Diputados y que supuestamente Trump la haría en las próximas semanas, de cambiar su régimen impositivo y transitar de un régimen de ISR, basado, como se calcula normalmente, para las empresas, a un esquema tipo IETU, pero mucho más ambicioso que el que tenía México en esa época , dijo De la Calle.

La BAT fue diseñada por el presidente de la Cámara baja de EU, Paul Ryan, y tendría un impacto comercial, sin ser una reforma comercial en sí misma.

Hay dos modalidades de ese impuesto: una es con corrección en la frontera y otra es sin corrección en la frontera, lo que se llama la BAT. Ésa es la discusión más importante en Estados Unidos, es una predicción que estoy haciendo, y no las negociaciones comerciales , añadió De la Calle.

Lo que tendría el nuevo impuesto es que no se acumularían como ingreso las exportaciones y no podrían ser deducibles las importaciones para efecto del Impuesto sobre la Renta. Si Estados Unidos cambia radicalmente su régimen fiscal, los principales socios comerciales de Estados Unidos tienen que hacer una evaluación sobre también modificar el suyo. No pueden pensar que van a tener un régimen fiscal muy distinto al estadounidense , concluyó De la Calle.

Cancelan compras en protesta

Coconal y Xcaret se distancian de Ford

La constructora Coconal y Experiencias Xcaret son las dos primeras empresas mexicanas que decidieron suspender (indefinidamente) la compra de vehículos de la marca Ford, luego de que la fabricante estadounidense cancelara sus planes de invertir 1,600 millones de dólares en San Luis Potosí.

En una carta firmada por el director de Maquinaria de Coconal, Sergio Reyes, señala que, debido a la decisión de Ford de no invertir en México, en la constructora nos vemos en la penosa necesidad de informarle que, a partir de esta fecha, nuestra empresa no adquirirá ningún vehículo de esa marca .

El destinatario es el gerente comercial de Picacho Grupo Automotriz, Alfonso Javier Chacón. A pesar de que el documento está fechado el 12 de enero del 2016 y se difundió durante todo el fin de semana, Coconal no desmintió la información.

Esta constructora se encuentra en pleno proceso de construcción de la pista 2 del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, obra que ganó junto con la también firma local Vise.

Desde el sureste mexicano, en Quintana Roo, Experiencias Xcaret también informó a su proveedor automotriz la decisión de interrumpir la compra de unidades.

Vemos con enorme preocupación la decisión tomada por Ford Motor Company de suspender sus planes de expansión en México. Nuestro país ha sido para la empresa que ustedes representan un aliado clave para su crecimiento en América Latina, con beneficios claros en ambas partes , escribió el titular de la dirección Corporativa de Cadena de Suministro del grupo turístico, José Carlos Anda, al representante en la región de la agencia automotriz. (Redacción)

