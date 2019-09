El "tercer Informe de Gobierno al pueblo de México" del presidente Andrés Manuel López Obrador generó confianza y entusiasmo en el sector privado, incluso se mencionaron con elogios algunos nombres de empresarios, entre ellos el de Carlos Bremer, de Grupo Value, que compró recientemente la casa de Zhenli Ye Gon.

Al salir del Palacio Nacional, el empresario Carlos Slim afirmó: "Esperamos con optimismo, como dice él, que venga mucha más actividad económica para el año próximo".

Minutos antes, su nombre fue escuchado como parte del discurso, en agradecimiento por su colaboración a destrabar el conflicto por la construcción de unos gasoductos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al respecto, Slim no hizo comentarios adicionales y se retiró a visitar un museo.

Por parte, el director general del Grupo Empresarial Ángeles (GEA), Olegario Vázquez Aldir, afirmó que encuentra en este momento buenas condiciones para invertir en el país y, entre otras cosas, lo hará en la televisión nacional abierta, con Grupo Imagen, que por cierto aseguró: No está en venta. Con toda certeza digo que no.

“La verdad me gustó el mensaje del Presidente. Me pareció bueno. Hubo buenas cuentas en lo económico, se dijo que crecieron las remesas, la inversión extranjera directa, hay finanzas públicas sanas… en síntesis me parece bien, un mensaje positivo”, agregó Vázquez Aldir.

En las afueras de la Catedral Metropolitana, el empresario Alfredo Harp Helú, que el pasado 20 de agosto publicó en su cuenta de Twitter una carta-invitación a invertir en el país, también mostró una actitud optimista.

“Fue un mensaje en el que dijo lo que esperaba, que nos uniera y que pidiera que los empresarios tenemos que invertir más. Yo considero que este es el mejor momento para hacer inversiones en México. Hemos tenido otros momentos que creemos que es compleja la situación internacional, pero en México están dadas las condiciones para invertir”, detalló Harp Helú.

—¿Usted podría hacerlo?

—Sí, claro.

—¿Dónde?

—En el sureste. Vivo en Oaxaca donde hay muchas oportunidades. Tenemos todo el ánimo de que esa región sea más favorecida y tenga mayor crecimiento en el corto plazo.

—¿Cuánto tiene en la cartera para hacerlo?

—De montos es lo de menos, mi invitación es a que varios empresarios inviertan en lo mismo y la fuerza de todos nos puede dar un mejor planteamiento con mayor beneficio.

Al mensaje de López Obrador en Palacio Nacional acudieron legisladores federales, gobernadores y representantes del Poder Judicial, así como líderes de diferentes sectores, además de integrantes de la Iniciativa Privada y de la academia.