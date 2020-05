La medida que aprobó ayer la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para aumentar los precios de transmisión impactará a 100 de plantas de generación eléctrica de todos tamaños, lo que derivará en el incremento generalizado de los precios de la energía afectando no sólo a la Industria, el comercio sino hasta el consumidor final, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El presidente del CCE, Carlos Salazar, sostuvo que ante las medidas unilaterales ilegales de las autoridades, vendrá una “ola de amparos” por las afectaciones e imposición de acciones que terminan judicializándose.

“Hace dos días se habían otorgado 18 amparos contra la medida de la de hace 2 semanas (Cenace); la medida de ayer ni siquiera la conocemos y no sabemos lo que está pasando y se han estado otorgando los amparos”, expresó en videoconferencia de prensa.

Frente ante el cambio en las leyes, con opacidad, violaciones y abusos en materia energética “nos llevará a que una enorme cantidad de personas, de empresas y contadores de servicios que se sienten afectados por esta medida, pedirán al poder judicial su solución”.

El dirigente empresarial reviró que si alguna empresa cometió una irregularidad, entonces que se persiga la empresa, “pero que no se modifique la estructura legal porque ahí todas las herramientas legales necesarias para que cualquier mexicano, empresa, individuo o ente económico que no respete la ley deberá responder por sus actos pero eso no implica que cambies la estructura legal”.

Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, advirtió de un “electrolinazo”, a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López dijo que no habría impacto en el consumidor final.

“Será más costoso, así de sencillo, lo que no entendemos es cómo siendo que en el país se produce electricidad más barata y el que la produce más barata es el privado, no es la Comisión Federal de Electricidad”, advirtió Salazar.