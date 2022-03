El 23 de abril de 2021 el gobierno federal prohibió el uso de outsourcing en el país, y la única manera en que las compañías pueden incorporar trabajadores, sin que estén dentro de su nómina, es por medio de los servicios especializados.

De acuerdo con datos del Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, también conocido como el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE), hay un total de 103,785 firmas especializadas.

Si bien, no se trata propiamente de empresas, sí es el padrón que tiene registradas todas las razones sociales que se dedican a la contratación de personas, pero ahora bajo un esquema denominado “Servicios Especializados”, de lo contrario, es imposible que puedan contratar trabajadores para desempeñar una actividad con una empresa tercera.

En dicho padrón se pueden encontrar empresas en todos los sectores económicos como: construcción, alimentos, servicios; cada una tiene una razón social en la que especifica el tipo de servicio que otorga.

Uno de los sectores que modificó su forma de contratación fue el bancario, ya que reconoció a sus trabajadores de manera directa; aún así, cuentan con su propio registro de servicios especializados, por ejemplo Banorte tiene dos registros; BBVA uno, lo mismo que Santader.

Crece registro

Antes de la reforma en subcontratación, no existía un registro claro sobre las empresa que prestaba como servicio la tercerización de personal, al respecto el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), Héctor Márquez Pitol, recordó que “ante el IMSS solo existían 500 empresas que reconocían como servicio la subcontratación y eso todos sabíamos que era mentira. Era evidente que ante la autoridad laboral preferían no mencionar que daban ese servicio para evitar que fueran fiscalizados; pero desde el año pasado se creó el REPSE y el registro de las empresas ha avanzado”.El director de la AMECH señala que la laxitud anterior de las regulaciones permitían que varias empresas evadieran a la autoridad sin mayor peligro para ellas

”Antes, ante el IMSS solo existíamos 500 empresas que dábamos los servicios y eso todos sabíamos que era mentira. Daba los mismo si le decía o no a la STPS, si dabas el servicio o no, prefería no decírselo para que no fueran a andar fiscalizando; pero como ahora si no tiene REPSE, tu factura no es válida ya tuvieron que registrase más de 64,500 y van avanzando”

Adicional a los reportes y transparencia voluntaria de las empresas, durante la segunda fase de la implementación de la reforma se llevarán a cabo inspecciones aleatorias entre los “focos rojos” detectados por la autoridad para que corroboren la existencia real de las empresas iniciando en el domicilio registrado.

Para la AMECH, “faltan dos controles importantes. Que logre revisarse si los pagos que haces a un trabajador coinciden con el recibo timbrado ante el SAT [...] La otra parte es no hacer contratos fuera de lo que es exactamente el servicio especializado, porque había empresas que hacían contratos en forma de fondos de ahorro y mil estrategias más, pero no ponían en su contrato la verdad”.

A pesar de la severidad de los controles, el también presidente de la Comisión de Capital Humano y Seguridad Social de la Coparmex aseguró que no hay cacería de brujas, sino que por primera vez hay muy buena comunicación y asesoría por parte del gobierno.

