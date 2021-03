El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que enviará al Consejo de la Judicatura Federal información en la que se hace constar que magistrados revirtieron un fallo tomado por el juez, Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó amparos a privados sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, sobre un asunto similar.

“Diez días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o a un particular sobre la reforma eléctrica, 10 días antes le habían corregido la plana a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces, es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo”, indicó el mandatario. La decisión de los magistrados, añadió el titular del Ejecutivo federal fue tomada por unanimidad.

El presidente mostró parte del documento en el que se especificó que “los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo”.

Ante esta información, López Obrador sostuvo que el Consejo de la Judicatura Federal debe revisar la actuación del juzgador.

“Sólo lo expongo porque se rasgan las vestiduras hablando de que es una intromisión al poder Judicial y que no debemos intervenir”, aseguró.

Hasta la fecha se han otorgado más de 30 amparos sobre las reformas hechas en el Congreso de la Unión a la Ley de la Industria Eléctrica por las cuales se da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en materia de energía.

Ante los fallos en contra de las enmiendas impulsadas por Morena, el presidente amagó el miércoles pasado con impulsar una reforma constitucional en caso de que los cambios sean declarados inconstitucionales.

En ese sentido, el llamado bloque de contención en la Cámara de Senadores, integrado por el PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, anunció en la víspera que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

