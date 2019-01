Antes de que se diera la oleada de populismo y nacionalismo a nivel global, hace unos cuatro años, Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente ejecutivo de IE University en Madrid, España, escribió el libro Business Despite Borders. Companies in the Age of Populist Anti-Globalization, cuya tesis fundamental es que el proteccionismo y el populismo entrañan riesgos para los negocios, pero también oportunidades y al final las empresas y los emprendedores encuentran las vías para reducir el impacto de este tipo de medidas negativas y hacer negocios internacionales.

“Los negocios son el mejor antídoto para la mala política internacional”, considera el autor en su texto, que es una colección de casos prácticos de empresas que han extendido su actividad en entornos poco propicios por diversas circunstancias, pero han sido capaces de hacer negocios en latitudes muy distantes.

Estas tendencias, agregó, generan incertidumbre. “Sabemos que la incertidumbre es uno de los factores que más frena la inversión e inhibe la innovación. El proteccionista intenta elevar barreras en la entrada a la inversión, estas medidas, que algunos defienden como beneficiosas, a largo plazo se ha demostrado históricamente que son perjudiciales, generan menos inversión y más inflación, por lo tanto, hacen que la economía retroceda y entre en recesión. Quisiera que estuviéramos expectantes para ver si se llega a una revisión en esta batalla que mantienen EU y China que puede afectar, como ya han anticipado algunas organizaciones internacionales, al crecimiento económico mundial”.

Se pensaba que en esta época, cuando se echa mano de las tecnologías, la incertidumbre sería abatida, sin embargo, paradójicamente en un entorno donde la información es ilimitada, la incertidumbre en los últimos años ha aumentado demasiado y ello ocasiona que los empresarios tomen decisiones en escenarios permanentes de incertidumbre.

En relación con las estrategias que pueden adoptar las empresas para evitar las consecuencias del proteccionismo, Íñiguez explica que “normalmente los analistas esperan que se siga produciendo un número importante de fusiones y adquisiciones, algunas de ellas transfronterizas, pero normalmente en escenarios proteccionistas los gobiernos, las instituciones, suelen alegar las barreras a la movilidad y las fusiones y adquisiciones”.

En este tipo de escenarios de incertidumbre, acotó, “la estrategia preferida por las empresas suelen ser las alianzas estratégicas, que tienen menos riesgo en términos de inversión, permiten operaciones transfronterizas sin necesidad de adquisiciones o de reparto accionarial, además, permiten un periodo de prueba, de manera que si la alianza no alcanza el éxito se puede disolver en mejores términos”.

Santiago Íñiguez señaló que desde el mundo académico, éste siempre ha sido muy contrario, en general, al nacionalismo, proteccionismo y al populismo, “basta resaltar que antes del referendo del Brexit todos los rectores de las universidades manifestaron su oposición a la separación con la Unión Europea; también así lo hicieron la mayoría de los estudiantes universitarios, más de 60%, pero normalmente los stakeholders suelen ser muy favorables a la libertad de movimiento de personas, de profesores, de ideas”.

Finalmente, el académico recordó que el origen de las universidades fue muy conspiracional, pues las primeras universidades en Europa y América contaban con profesores que se trasladaban de un campus a otro, en su origen, primero la lengua que se necesitaba para permitir esta movilidad era el latín, hoy por hoy, el idioma universal es el inglés, y “a pesar de estos movimientos proteccionistas los más jóvenes no suelen ser votantes de estas opciones, generalmente los votantes del Brexit, o de Trump, suelen ser generaciones más desentrañadas con algún tipo de política, que buscan refugio, seguridad, y atienden el reclamo engañoso del populismo”.