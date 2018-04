San Luis Río Colorado, Son. El candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que respeta la postura del empresario Carlos Slim al defender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Sin embargo, insistió en que esa obra es muy costosa, por lo que si Slim quiere construirla, “que lo haga con su dinero”.

Entrevistado después de un mitin en esta ciudad fronteriza, López Obrador afirmó que Slim es contratista del NAIM, y por eso salió a defender el proyecto. Incluso, no descartó que haya sido orillado por el gobierno federal para hacer ese posicionamiento.

“Lo están utilizando para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, pero no les va a funcionar: la gente ya decidió que no va a haber corrupción en México, ya la gente decidió que no va a haber bandidaje oficial”, afirmó. “Desde luego yo respeto la opinión de todos. Si él opina eso, está en su derecho porque él es parte de las empresas que están construyendo ese aeropuerto; él es contratista. Y si es como dice él, un buen negocio, pues que lo haga con su dinero”, sentenció.

Asimismo, López Obrador pidió a Slim que se serene y tranquilice. Le dijo que él, no está en contra de los empresarios, únicamente en que ya no haya corrupción.

“Yo le diría a Carlos Slim, que es una buena persona, que se serenara y que se tranquilizara, yo no estoy en contra de los empresarios”.

Cuestionado acerca de si el Consejo Coordinador Empresarial lo invitó o no a la mesa técnica para evaluar la viabilidad del nuevo aeropuerto, dijo que ojalá se abra el diálogo, e incluso invitó al empresario Carlos Slim.

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES subió a sus redes sociales una historieta para defender su rechazo a la construcción del NAIM.

Andrés Manuel López Obrador dijo que el empresario Carlos Slim pudo haber sido utilizado por el gobierno para defender el proyecto del nuevo aeropuerto. #Elecciones2018 pic.twitter.com/G4bGerrbey — El Economista (@eleconomista) 16 de abril de 2018

Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta al empresario Carlos Slim, pero argumentó que si quiere construir el nuevo aeropuerto, "que lo haga con su dinero". #Elecciones2018 pic.twitter.com/I1Fe8P9RZW — El Economista (@eleconomista) 16 de abril de 2018

