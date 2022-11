Llaman a pacto integral para crisis climática

Los acontecimientos y conclusiones de la pasada COP27 llaman a la sociedad y a los Estados a redoblar esfuerzos para enfrentar la emergencia climática. “Atender y contrarrestar esta crisis sin precedente requiere de la participación de todos los sectores de manera contundente, con soluciones individuales y sobre todo, colectivas, con una visión de largo aliento”, por lo que urge impulsar en el país un Pacto Social-Ambiental, afirman voces políticas y de la sociedad civil.

En diversas regiones del mundo se han planteado pactos verdes como una alternativa política para avanzar hacia una transición energética y ecológica con justicia social. Se trata de paquetes coherentes de acciones legislativas, políticas públicas y presupuestales alineados a una visión para un futuro sostenible, en donde la preservación y restauración ecológica está entrelazada del bienestar social y la reducción de desigualdades estructurales.

En ese sentido, la Fundación Friedrich Ebert, como parte del proyecto pactoverde.mx, pretende identificar las prioridades, propuestas y alianzas; así como, crear redes de colaboración para fortalecer esta agenda política con incidencia en el proceso electoral del 2024.

Los ejes temáticos claves de esta Agenda para avanzar hacia la transformación social y ecológica deseada: a) Transición energética justa y descarbonización, b) Conservación de la Biodiversidad y Océanos, c) Seguridad y soberanía alimentaria, d) Desarrollo productivo sostenible y economía circular, e) Gestión del Agua, y f) Ciudades y Movilidad.

En el marco del foro: Hacia un Pacto Socioambiental para México: Prioridades, propuestas y alianzas, Alexandra Hass, directora ejecutiva de Oxfam México, explicó que la agenda Hacia un Pacto Socioambiental en México es un punto de partida para pensar la función del Estado y la repartición del poder, con miras en replantear "el destino productivo, económico y social del país, pues no hay Estado fuerte sin recaudación fuerte”. Por su parte Vidal Llerenas, ex alcalde de Azcapotzalco y ex diputado federal, destacó que en el contexto de crisis climática, es necesario fomentar una política industrial orientada a misiones al tiempo que se atiendan los desafíos de movilidad y suministro de agua en la capital mexicana.

En esa tónica, Estefanía de Garay, secretaria nacional de asuntos ambientales de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado a impulsar la declaratoria de Emergencia Climática trabajando desde lo local para implementar planes de acción. “Tenemos que salir de la carbonización con presupuestos fuertes”.

De acuerdo a Rodolfo Osorio, director general de vinculación con la sociedad civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es urgente posicionar la agenda ambiental en todos los sectores y tener un plan verde nacional que involucre a gobiernos, congresos, sociedad civil, academia y también a la iniciativa privada.

Astrid Becker, directora del proyecto regional de Transformación Social- Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert, suscribió la importancia del también llamado Pacto Verde, desde un enfoque de Transformación Social-Ecológica que se necesita en México.

