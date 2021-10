La campaña #ConTratoDigno busca reinvindicar el trabajo del hogar y reconocer y respetar la relación laboral entre empleadores y personas trabajadoras del hogar.

Las ONG y activistas invitan a todas las personas empleadoras a sumarse al cambio.

México es uno de los países con menor cobertura en incorporación a la seguridad social, con menos de 10% de afiliación.

Todos los días Blanca María Gudiño se alista desde muy temprano, dejando en casa todo lo necesario para ir a trabajar a otro hogar. Ella vive en Santiago, Querétaro. Su ocupación es el trabajo del hogar remunerado.

Muchas cosas han tenido que pasar para que esta ocupación se aleje de la informalidad, se acerque a la formalidad de una relación laboral, y se reconozca su contribución a la economía y al bienestar social. El trabajo del hogar es trabajo, no es servidumbre. Blanca forma parte de las más de 2.3 millones de personas que con su trabajo aportan a la economía del país.

Cuando se cambian las leyes también se cambia la realidad

En 2006 se propuso internacionalmente la creación de un convenio a favor de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar. Pero fue hasta 2011 cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creó el Convenio Internacional 189, el cual ofrece protección específica a las personas trabajadoras del hogar. En él se establecen los derechos y principios básicos, se regula el trabajo infantil y adolescente, y se promueve la igualdad de trato y prestaciones laborales.

El 05 de diciembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la exclusión de las trabajadoras del hogar al régimen obligatorio de seguridad social y ordenó implementar el programa piloto de incorporación al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para todo este sector laboral.

Un año después, en 2019, México ratificó el Convenio 189, lo que significó la implementación formal de todas las obligaciones que este convenio establece.

Miles de familias, miles de hogares se sostienen gracias al trabajo del hogar, considerado una de las ocupaciones más antiguas del mundo, y al mismo tiempo, una de las que más dignificación laboral merece.

Valor al trabajo

Blanca es una trabajadora del hogar de las más jóvenes en incorporarse a esta ocupación, apenas hace 1 año 7 meses ejerce esta labor. Sin embargo, tiene compañeras con “carrera larga” como dicen, mujeres en su mayoría, con hasta 35 años de trayectoria en esta ocupación. Para Blanca y sus compañeras en Querétaro, el contrato y la seguridad social aun no son una realidad, “desgraciadamente ni uno de las dos tenemos, y es debido a veces al desconocimiento que nuestros empleadores tienen y en otras ocasiones también a la mucha discriminación”.

Sin importar el tiempo que se lleve en esta labor, el desafío que todas ellas tienen -y siguen enfrentado- son “los malos tratos, por ser trabajadoras del hogar no nos respetan”, dice Blanca en entrevista. “Para nosotras el reto mayor es demostrar a nuestros empleadores que no por ser trabajadora del hogar no merecemos un trato digno ante la sociedad, ser trabajadora del hogar es como ejercer cualquier trabajo”.

Valeria Uribe, directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en México, institución que dedica grandes esfuerzos a promover los derechos de las personas trabajadoras del hogar, y quien en los últimos meses junto a diversas voces desde distintos lugares: el mundo artístico, la sociedad civil y hasta los sectores público y privado, invitan a todas las personas empleadoras en México a conocer y promover en sus hogares los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, establecidos en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, y el Convenio 189 de la OIT a través de la campaña #ConTratoDigno, que señala la importante y necesaria tarea de todas las personas empleadoras en México “de reconocer y formalizar la relación laboral con las trabajadoras del hogar, el primer paso es la firma de un contrato por escrito, es la puerta para acceder formalmente a derechos y prestaciones como la seguridad social”, que muy pronto dejará de ser voluntaria.

Quienes son trabajadoras del hogar hoy cuentan con derechos como: contrato por escrito, derecho a la seguridad social, jornada laboral de 8 horas, salario digno, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, pago de horas extra; aplicable también para las trabajadoras del hogar migrantes.

México es reconocido por sus esfuerzos en materia laboral hacia este sector. Sin embargo, nuestro país se encuentra frente al desafío de ser responsable en el respeto de esos derechos laborales. En el caso de la incorporación a la seguridad social, por ejemplo, países como Uruguay se encuentra con cerca del 70% de afiliación a sistemas de pensiones. Por el contrario, entre los países con cobertura más baja está México, inferior al 10%.

El hogar de una persona es a su vez, el espacio de trabajo de quienes se dedican al trabajo del hogar, la contratación digna y responsable, indican autoridades y la sociedad civil, “protege a las y los empleadores de cualquier problema que se pudiera dar durante la relación laboral, la responsabilidad es de ambas partes, las trabajadoras tienen el derecho de solicitar a sus empleadores un contrato y prestaciones como la seguridad social, sin embargo, es también una obligación de todos quienes empleamos ofrecerlos y no esperar a que sea al revés o a negarse, pues las leyes ya existen”, señala Valeria Uribe de PADF México “un #ConTratoDigno para las trabajadoras del hogar es reconocer el valor del trabajo de otras personas, así como reconocemos el propio”.

#ConTratoDigno

El trabajo del hogar es trabajo, con los mismos derechos laborales que tienen todas y todos los mexicanos. #ConTratoDigno la campaña, nace de la importancia de reivindicar esta ocupación, reconocer y respetar la relación laboral que existe entre las personas empleadoras y las personas trabajadoras del hogar.

La actriz mexicana Marina de Tavira, Marcelina Bautista, trabajadora del hogar, activista y directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Martha González Calderón , titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, Ana Vásquez Colmenares Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca, y Lucero Cabrales, Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) y la organización Hogar Justo Hogar, quienes junto a la Fundación Panamericana para el Desarrollo en México, invitan a todas las personas empleadoras en México a sumarse al cambio.

Todas y todos podemos hacer visible esta ocupación para ofrecer a miles de personas trabajadoras del hogar, la dignidad laboral que merecen. Para más información sobre el tema se puede visitar www.contratodigno.org, para dudas se puede escribir a contratodigno@padf.org o al Whatsapp 55 3193 7295.