Ford Movility, filial de Ford, dedicada a dar soluciones de movilidad, lanzó el reto City One, por cuarta ocasión en Estados Unidos y por primera vez fuera de este país. Este reto surgió en el 2011, cuando Bill Ford, a través de un tik-tok mencionaba que el modelo de tener todos un carro ya no era sustentable, por ello nació la idea, que tuvo alrededor de 25 experimentos a nivel global y en 10 experimentos se dieron cuenta de que no se puede hacer nada de forma aislada, ya sea por legislaciones, u obstáculos diversos, por lo que tienen que ir de la mano gobierno y sociedad.

“El primer paso para el reto es que la ciudad esté interesada, nosotros platicamos en diciembre con Semovi e hicimos un análisis para encontrar la problemática, para posteriormente hacer una convocatoria para encontrar ideas y finalmente financiarlas con un fondo de hasta 100,000 dólares, les agradó que no fuéramos a hablarles de coches, sino cómo bajamos el uso de éste. Sabemos que el coche ya no es sostenible, va a seguir existiendo y seguiremos siendo una compañía de vehículos pero el rol del carro va a tener que ser diferente, tendrá que ser un medio complementario, sobre todo en las grandes urbes”, explicó Alejandro Rosas, gerente de Movilidad y Soluciones en Ford México.

Para determinar los temas principales sobre los que se basarían los proyectos a entregar sobre movilidad, Ford realizó talleres en Tláhuac, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Xochimilco; asistieron grupos en situación de vulnerabilidad, registrando una asistencia de alrededor de 160 personas, de las cuales 40% tenía alguna discapacidad, se realizaron encuestas, acompañamientos en el transporte público y hasta en el CRIT del Edomex, encontrando cuatro temas fuertes a desarrollar: Movilidad en el barrio, Modos de transporte alternos en la periferia, Prevención del acoso a las mujeres en transporte y seguridad, Certidumbre y accesibilidad al moverse, y Movilidad del cuidado.

La expectativa de Ford para esta edición es que se registren entre 120 y 150 propuestas para seleccionar 12 sobre las que se trabajarán y refinarán las propuestas, la idea es que el desarrollo del proyecto sea de entre tres y seis meses con hasta 100,000 dólares, “hay ideas buenas pero que tardarían hasta tres años en implementarse y no son viables para el reto, trabajamos con ellos, hacemos una propuesta piloto y después analizamos con empresas relacionadas con las propuestas para que ayuden a ejecutar el proyecto y éste sea un éxito”, detalló el directivo de la empresa de vehículos.

Para participar en el reto City One, se debe entrar a la página https://challenges.cityoftomorrow.com/ y elegir un tema, para posteriormente iniciar con el proyecto piloto. La convocatoria estará abierta hasta el 17 de octubre, expuso Alejandro Rosas.

