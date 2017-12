El modelo de crecimiento económico que hemos tenido ha provocado grandes éxitos, grandes desarrollos para la sociedad. Sería un error no reconocerlo: los avances en la comunicación, en el ámbito de la salud, en la educación, etcétera, hablan si duda de una mejora más que sustancial en las personas, en las empresas y en la sociedad. Pero, no todo lo que reluce es oro. También han ido proliferando: guerras, inseguridad en las ciudades, corrupción a todos los niveles, jornadas infatigables de trabajo, la migración y la consecuente separación de las familias...

Vivimos en un mundo mayoritariamente desfavorecido, un mundo en el que cerca de 4,000 millones de personas son consideradas pobres. Un mundo en el que el gasto militar es de 800,000 millones de dólares cuando bastarían sólo 40,000 millones para cubrir las necesidades básicas de salud, nutrición y educación del mundo subdesarrollado. Cerca de 400,000 millones de dólares es lo que gastamos en estupefacientes, mientras que apenas 8,000 bastarían para lograr una educación universal. Esos mismos 8,000 millones de dólares son lo que nos gastamos en cosméticos, y aunque suene paradójico, pues sabemos que a diario mueren niños por desnutrición, nos gastamos 170,000 millones en alimentos para mascotas. En nuestro México, en las zonas rurales, la pobreza alimenticia de quienes perciben menos de 500 pesos mensuales representa 25% de la población. Hay algo que no estamos haciendo bien.

Desde el papa Francisco, pasando por el Fórum Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han estado animando a las instituciones políticas, económicas y gubernamentales a tomar cartas en el asunto. Pero, ¿qué significa riqueza? ¿En qué nos podemos basar para afirmar que un país es más rico que otro? ¿El modelo de crecimiento económico, por ejemplo, de China, debería ser envidiado por los demás países?

El Producto Interno Bruto es importante, pero ya no es suficiente, nunca lo ha sido. Hay otros elementos importantísimos que determinan la riqueza de un país: la salud (no sólo su calidad sino también su accesibilidad), la calidad de la educación, los servicios básicos, la capacidad de emprender, el nivel de corrupción... y tantos otros más. Necesitamos otro tipo de crecimiento, un crecimiento que redescubra el valor de la persona humana como “centro y fin de toda la vida económica y social”: el crecimiento inclusivo.

El WEF define el crecimiento inclusivo como aquel “crecimiento sostenido en el tiempo, que abarca diferentes sectores económicos, que crea oportunidades de empleo productivo —para la mayoría de la gente en edad de trabajar— y reduce la pobreza”. La inclusividad en el crecimiento ya no se reduce, por tanto, a una mera cuestión altruista. Se trata de un cambio de paradigma.

Los empresarios, por tanto, no sólo son parte de la solución, sino que son su actor principal. Ellos crean riqueza. Ellos crean empleo. Ellos crean sociedad. Así lo resumía Paul Laudicina, CEO emérito de AT Kearny, en el IPADE en el 2015: “Doing good, by doing well”.

* Profesor del área académica de Factor Humano y director del Inclusive Growth Summit de IPADE Business School.