El nuevo proyecto de la compañía Constellations Brands que ya cuenta con una nueva ubicación en Veracruz en la Antigua Hacienda de Santa Fe, Nevería, luego de cancelar el proyecto en Mexicali, Baja California, tendrá las mismas iniciativas para generar valor en los ámbitos ambientales y de inversión social en educación que ya se llevan a cabo en los proyectos de Sonora y Coahuila con las que han tejido una relación con las comunidades, aseguró en entrevista con El Economista Nina Ilse Mayagoitia García, vicepresidenta de Comunicación de Constellation Brands.

“Estamos enfocados en el futuro muy comprometidos con el vínculo con las comunidades donde estamos viendo hacia Veracruz, viendo como podemos insertarnos en esa comunidad de la mejor manera [...] La casa nueva va a tener lo mismo que en todas partes, por principio y definición de la organización, somos una empresa que trabaja de manera consistente bajo un concepto de sostenibilidad en todos los ámbitos, en la parte ambiental, en la parte social, y claramente la parte que relaciona a nuestros colaboradores que al final somos siempre comunidad”, destacó Nina.

La compañía Constellations Brands tiene alrededor de 10,000 colaboradores en el mundo con operaciones en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, Italia y México; pero más de la mitad de los colaboradores de la empresa están en México a decir de la vicepresidenta de Comunicación, “en términos de talento para la compañía México es muy importante, si hablamos de marcas, el talento de los maestros cerveceros mexicanos es altamente reconocido al grado que el crecimiento de todas nuestras marcas ha sido sostenido a lo largo de los años”.

Bajo el concepto de “cercano y local”, la compañía de origen estadounidense enfocará su actuar en el nuevo proyecto al que fue invitada por la comunidad y las autoridades de Veracruz para detonar el desarrollo en el sureste mexicano, con una inversión de 1,300 millones de dólares, según dieron a conocer mediante un comunicado en el mes de abril pasado..

“Cercano y local quiere decir que no importa si tenemos dos colaboradores o 500 colaboradores o 4,000 colaboradores somos parte de esa comunidad y queremos estar cerca en lo que relevante en esa comunidad, lo mismito va a pasar y que ya está pasando en Veracruz, porque es importante que no parezca que [la comunidad diga] ‘llegó un vecino y no sabemos quién es’ lo que es importante es llegar a presentarnos y decir quiénes somos y qué hacemos y entender en el contexto de la comunidad como nos podemos insertar de una mejor manera”.

“A veces desde la perspectiva propia, que sucede también a nivel personal, desde afuera uno puede ver e interpretar cosas como necesidades y prioridades que no son tales hasta que te insertas en la comunidad y entiendes cómo realmente es la necesidad en voz de tus vecinos, eso ha sido realmente importante y una forma y una estructura y una gestión de la organización en todas partes, lo hemos hecho en Sonora, lo hemos hecho en Coahuila y ahora lo estamos empezando a hacer en Veracruz”, relató.

Sustentabilidad y balance hídrico

Al ser Veracruz una zona privilegiada en recursos naturales la sostenibilidad es una visión primordial para la marca, “la referencia de la ubicación es cerca del puerto de Veracruz y una de las razones importantes es que nos invitaron a hacer la inversión en Veracruz es porque hay un talento increíble que la infraestructura del estado permite, que se haga una inversión como la nuestra”.

La empresa tiene la visión de generar compromisos y objetivos ESG y dentro de esos objetivos de (Environmental, Social and Governance) en la cuestión ambiental está enfocada en el recurso hidráulico, “para todos el agua es fundamental es un recurso natural que hay que cuidar siempre al máximo en cualquier escenario con cualquier tipo de usuario, nosotros tenemos claro que el agua es fundamental la tenemos que cuidar dentro y fuera de las bardas de las cervecerías”. Por lo que el nivel de eficiencia de agua se ha ido haciendo cada vez más Benchmark, que se refiere a un diseño, que corresponde a la medición y optimización específicas.

El segundo enfoque sería la energía, un recurso importante que genera impactos importantes al medio ambiente por lo que Constellations Brands la tiene como un elemento central de su estrategia de sustentabilidad.

“Hay que ir más allá de las fronteras de la cervecería, para ver como contribuimos un uso más eficiente dentro de la comunidad, ahí tenemos iniciativas como en Coahuila tenemos una iniciativa que se llama ‘Fábrica de agua’ en la que estamos trabajando con Pronatura Noreste enfocada en la recarga hídrica en la Serranía del Burro en donde a través de la reforestación durante un periodo de 10 años haya una recarga del manto acuífero”.

Mientras que en Sonora, mediante el sistema de riego de la comunidad Yaqui se ha diseñado infraestructura que permita conservar y dosificar el agua y evitar inundaciones. Y la tercera iniciativa tiene que ver con la mejora de la infraestructura hídrica de acceso a la comunidad de Zaragoza para que no haya una pérdida de líquido, “estamos en la búsqueda de regresar más agua de la que usamos”, aseguró Nina Mayagoitia.

