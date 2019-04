Hay amenazas reales en el entorno turístico mexicano y ante esta situación el sector hotelero pidió al gobierno federal “no descobijarlo” en la promoción turística.

Durante su participación en la inauguración del Tianguis Turístico Acapulco 2019, Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), lanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador peticiones concretas y recursos por 125 millones de dólares anuales para impulsar el turismo mexicano.“No nos descobije, apóyenos con recursos necesarios para anclar y multiplicar con creces y con otros participantes del sector privado y estatal el presupuesto destinado a la comunicación y promoción del turismo mexicano.

“Necesitamos de su apoyo para contar con un capital semilla para realizar la promoción turística de México. Entendemos la idea de construir el Tren Maya como una estrategia de impulsar el desarrollo del sureste y nos congratulamos, no obstante, el financiamiento de esta obra no puede dejar desamparado el esfuerzo de atracción de turismo que está siendo cortejado”, dijo el empresario turístico.

Agregó que las empresas turísticas del país invierten grandes cantidades de recursos para la promoción, comunicación y publicidad turística, pero mantenerse en los mismos niveles ahora no es suficiente y piden más apoyo. Los 125 millones de dólares, dijo, representan sólo medio punto porcentual de lo que el turismo ingresa a México por cuestión de divisas y con estos recursos México podría mantener su presencia en la competencia turística. “El que no anuncia, no enseña y no vende”, remató el hotelero.

Además del capital semilla, Luis Barrios dijo que el sector hotelero vive una competencia desleal por parte de la oferta de alquiler de viviendas particulares con fines turísticos que siguen patrones de informalidad, por eso pide al SAT tomar cartas en el asunto y el gobierno podría tomar de ahí los recursos para compensar el apoyo para la promoción turística.

Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur, también habló de la necesidad de trabajar juntos, con creatividad y más inversiones para seguir consolidando destinos mexicanos, pues aseguró que no se ha logrado detonar en su totalidad el nivel turístico de México.

“Estamos siendo parte de una nueva etapa, el sector empresarial y en específico los empresarios turísticos no debemos ser solo espectadores tenemos que ser actores y partícipes del crecimiento de este sector”, aseguró el líder empresarial.