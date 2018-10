KIA Motors México lanzó su Sportage 2019, el primer vehículo de conducción semiautónoma y con tecnología en la industria automotriz —a nivel de marcas generales— para lo cual apuesta a mantenerse entre las SUV más vendidas en el país.

Horacio Chávez, director de KIA Motors México, informó que al ser una de las unidades preferidas por el consumidor mexicano, se prevé la venta de unas 7,000 Sportage 2019, que se sumaría a las unidades ya comercializadas del modelo 2018, para lograr un total de 23,000 camionetas. KIA Motors Company apuesta a la conducción autónoma a nivel mundial en el 2021, en donde México no será la excepción, a fin de ofrecer seguridad y asistencia en el camino.

La marca coreana con tan sólo tres años en México integró el Sistema ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor), un conjunto de tecnologías de seguridad que busca asistir al conductor de una forma más efectiva y que continúan siendo nuevas para el segmento donde participa KIA Sportage.

Josimar Hernández, analista de Mercado de KIA Motors, explicó que los sistemas de seguridad que incorpora ADAS son: LKA (Lane Keep Assist), que es un sistema de mantenimiento de carril asistido y advertencia, que ayuda a mantener al vehículo en su carril mediante sensores en la fascia delantera. “Cuando el vehículo sale de las líneas pintadas en el pavimento y no se pone la direccional, realiza una advertencia sonora, así como un movimiento en el volante para corregir el camino”.

El FCA (Forward Collision Avoidance) es un sistema de evasión de colisión frontal, el cual ayuda a frenar con los mismos sensores delanteros al detectar un auto o peatón a una corta distancia, apoyando al conductor a evitar un percance.

El Control Crucero Inteligente con función Stop and Go, a diferencia del control crucero convencional, éste no sólo nos ayuda a programar una velocidad, sino también, a frenar y acelerar manteniendo una velocidad establecida en algún trayecto, de igual forma, en caso de que un vehículo delante se cruce en nuestro carril, el vehículo automáticamente mantendrá una distancia considerable para evitar un choque. Chávez destacó que Sportage 2018 se colocó como la SUV más vendida en el mercado mexicano en septiembre, al superar a CRV de Honda.

Grupo prevé 20,000 contratos adicionales

NR Finance México suma a Mitsubishi

El brazo financiero de Nissan- Renault en México comenzará operaciones crediticias al menudeo con Mitsubishi a partir del 1 de febrero del 2019, como parte de la alianza mundial que poseen estas tres marcas, que daría una venta adicional de 20,000 contratos para el grupo automotriz, adelantó Rafael Portillo, director general de NR Finance México & Anzen Broker.

Mitsubishi es parte de la alianza de Nissan y Renault, por lo que la financiera NR Finance México va a atender las operaciones financieras de la japonesa, aunque ésta tendrá su financiera como actualmente lo tiene Renault y Nissan, será Mitsubishi Financial Services. “Ya aperturamos líneas de créditos con Mitsubishi y la operación de retail en menudeo, empezará el 1 de febrero del 2019”.

Hace un año surgió la Alianza automotriz de Nissan, Renault y Mitsubishi, que la convirtió en el grupo de mayores ventas en el mundo, así que México no será la excepción para expandir la comercialización de las firmas japonesas con la francesa.

En entrevista, Rafael Portillo explicó que los planes de NR Finance al arrancar el programa es tener una penetración de 55% de la venta total de la japonesa. Actualmente opera en 50%, “pero sin problema el primer año alcanzaremos 55 por ciento. Los volúmenes de la marca se revisan, y prevemos entre 15,000 y 20,000 contratos” en el 2019.

Precisó que Mitsubishi cuenta con 30 agencias, más otros puntos de ventas. Y aunque tiene planes de expansión, con la alianza habrá posibilidad de incrementar producto y el volumen con el Grupo y la financiera para dar apoyo. El director general de NR Finance México & Anzen Broker reconoció que en el 2018 han ido a la baja los financiamientos otorgados por el grupo, pues según datos de la AMDA, NR Finance México acumula una caída de 13.8% del periodo enero-agosto del presente año.

No obstante, refirió que al poseer un numero importante de vencimiento de contratos a seis años, éstos se vuelven clientes potenciales para reconquistarlos.

