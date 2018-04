Para Olga Sánchez Cordero, “Andrés Manuel López Obrador no hace promesas, hace realidades. A mí me invitó a ser secretaria de Gobernación, me dijo: ‘ministra la invito a ser la primera secretaria de Gobernación de este país porque ningún presidente en la historia de México habría tenido la confianza para dejarle a una mujer la política interior a su cargo”; así inició su participación en el foro “La mujer como capital humano en los negocios, la administración pública y en la propuesta del nuevo gobierno”.

Sánchez Cordero explicó que el tema de la legalidad, la justicia y la equidad se reflejan desde el momento en el que se nombra a un gabinete en donde hay hombre y mujeres por igual; y alertó a que las propuestas que buscan empoderar “sean con políticas públicas integrales”, de lo contrario hay un efecto contrario que puede afectar al tejido social.

Durante su participación en el Foro organizado por El Economista y GINgroup, la ministra Cordero retomó el tema relacionado con los contratos del aeropuerto; los cuales, dijo “La ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que la secretaria de la Función Pública tiene el deber de revisar todos los actos de los servidores públicos, entre otros los contratos que se hayan firmado. La prescripción de estos actos irregulares de los servidores públicos no prescribe en 5 años, sino que se amplió el término a 7 años de prescripción”.

Asimismo, expuso que las propuestas que han hecho los candidatos del PRI y del Frente, como ampliar los horarios de guarderías, tener un horario flexible; “estamos de acuerdo qué bueno que se tomen esas medidas; pero en el tema de violencia en todos sus ámbitos, hay estados en la República, gobernados por diversos partidos que se han resistido a dar la alerta de género y tener un registro de feminicidios y tener una política de combate a esa violencia, acoso”, por lo que en los actos de justicia hace falta mucho por hacer.

Olga Sánchez Cordero termina su discurso sobre la realidad de las mujeres en México. pic.twitter.com/CQpQQES5uJ — El Economista (@eleconomista) 12 de abril de 2018

"No se puede gobernar ignorando al 50% de la población mexicana," Olga Sánchez Cordero. pic.twitter.com/SUAWrQTgOq — El Economista (@eleconomista) 12 de abril de 2018

"López Obrador dice que si combatimos a la corrupción, tenemos los recursos necesarios para detonar desarrollo", Olga Sánchez Cordero. pic.twitter.com/sK4ZsGcF9k — El Economista (@eleconomista) 12 de abril de 2018

Olga Sánchez Cordero, Vanessa Rubio y Marcela Torres Peimbert responden preguntas de la audiencia. pic.twitter.com/pKgR1iTju1 — El Economista (@eleconomista) 12 de abril de 2018

"López Obrador no está haciendo promesas, está haciendo realidades", Olga Sánchez Cordero de Morena. #Elecciones2018 pic.twitter.com/3pKrDy6IHC — El Economista (@eleconomista) 12 de abril de 2018

erp