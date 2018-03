Cemex informó este miércoles que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un requerimiento de información a la compañía en relación con sus operaciones en Colombia y otras jurisdicciones.

El requerimiento fue emitido el pasado 12 de marzo, precisó la empresa cementera en un comunicado.

El requerimiento se suma a otro que Cemex recibió en diciembre de 2016 por parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) para determinar si violó o no la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos derivado de la construcción de una planta en Maceo, Colombia.

"Cemex tiene la intención de cooperar ampliamente con la SEC, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y cualquier otra entidad investigadora", aseguró.

Tras el anuncio los títulos de Cemex caían un 1.61% a 13.46 pesos. Momentos antes cotizaron hasta los 13.37 pesos por papel en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Por medio de un comunicado enviado a la Superintendencia Financiera colombiana, Cemex dio a conocer que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) le solicitó información para determinar si había incurrido o no en una violación a la ley de prácticas corruptas en el extrajenero que se aplica en ese país.

Según explicó la compañía, la solicitud de la SEC se deriva por la investigación sobre la construcción de la planta de cemento que está construyendo en el municipio de Maceo, en el departamento de Antioquia.

Investigaciones internas de Cemex y su unidad Cemex Latam Holdings encontraron irregularidades en pagos por unos 20 millones de dólares relacionados con el Proyecto Maceo. En septiembre del 2016, dos empleados de Cemex Latam y Cemex Colombia responsables de esos pagos fueron despedidos y el director de Cemex Latam renunció.

“Estos requerimientos no significan que la SEC haya concluido que Cemex o cualquiera de sus afiliadas haya violado la ley”, agregó la empresa, que recordó que la investigación ronda sobre irregularidades que se presentaron en los pagos para realizar el prroyecto en Maceo, “los cuales fueron hechos a un tercero no gubernamental representando a CI Calizas y Minerales S.A. y no fueron realizados en observancia a los controles internos de Cemex”.

La cementera dice que está colaborando tanto con la SEC como con la Fiscalía General de Colombia, pero también revela que el pasado 12 de marzo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un requerimiento en relación con sus operaciones en Colombia y ciertas otras jurisdicciones.

“Al 14 de marzo de 2018, Cemex no está en posibilidades de predecir la duración, ámbito o resultado de la investigación de la SEC ni de la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, o de cualquier otra investigación que pueda surgir, o, debido al estatus actual de la investigación de la SEC o la naturaleza preliminar de la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, las sanciones potenciales en las que podría incurrir Cemex., o si dichas sanciones, si es que se da alguna sanción, tendrían un impacto material adverso en los resultados de operación, liquidez y condición financiera de Cemex”, finalizó la compañía.

