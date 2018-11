El comisionado presidente del regulador petrolero mexicano, Juan Carlos Zepeda, anunció el miércoles su renuncia al cargo a partir del 1 de diciembre, justo cuando inicia el nuevo gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y meses antes de que cumpla su periodo.

Zepeda, maestro en Economía, ha tenido a su cargo la realización de las licitaciones en las que se han adjudicado más de 100 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos tras la profunda reforma energética de 2014, que abrió toda la cadena de los hidrocarburos a la inversión privada.

"He tomado la decisión de terminar mi gestión al frente de la CNH a partir de diciembre de 2018", dijo Zepeda en un comunicado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y añadió que será asesor externo de la Secretaría de Energía por invitación de la nominada para ser su titular en el próximo gobierno, Rocío Nahle.

"A partir de 2019 me incorporaré a una empresa administradora de fondos de capital orientada al desarrollo de proyectos en los sectores de infraestructura y energía", agregó.

Zepeda, quien ha sido el comisionado presidente de la CNH desde su creación en 2009, fue ratificado en el cargo por el Senado tras la reforma del 2014 para un periodo de cinco años, que terminaba a finales de abril del 2019.

La anticipada salida de Zepeda ocurre tras un reciente intento de Morena, el partido de López Obrador, de hacer modificaciones legales que habrían restado autonomía tanto a la CNH como a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), otro regulador del sector energético, lo que desató críticas y protestas de organismos empresariales.

Los cambios planteados en la Cámara de Diputados no prosperaron, pero analistas consideraron la iniciativa como un retroceso a la autonomía ganada por los reguladores en la reforma del 2014 y un intento de subordinarlos a la Secretaría de Energía.

El periodista Ciro Gómez dijo la noche del martes en su cuenta de Twitter que cobraba fuerza la versión de que Nahle había pedido a Zepeda y al comisionado presidente de la CRE, Guillermo García, que renunciaran.

Un portavoz de Nahle dijo a Reuters que no tenía "ningún comentario" sobre el tuit de Gómez.

Un portavoz de la CNH dijo a Reuters que Nahle no pidió la renuncia de Zepeda y una portavoz de la CRE dijo que García no va a renunciar a su cargo pero no dijo si la futura secretaria de Energía había pedido su renuncia o no.

López Obrador, conocido como AMLO, asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre para un periodo de seis años, tras obtener una amplia victoria en los comicios de julio.