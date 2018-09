El banco JPMorgan está en conversaciones para convertirse en agente de la salida a bolsa del servicio de transporte online Lyft Inc, después de que sus rivales Goldman Sachs y Morgan Stanley decidieron marginarse de la operación por su interés en Uber, que también consideraría una oferta pública de acciones.

La decisión refleja estrategias que a menudo dan cuenta de las ambiciones de los principales bancos de inversión del mundo.

Goldman Sachs y Morgan Stanley han ayudado a Uber Technologies a captar fondos en el pasado y están primeros en la carrera para gestionar su debut en la bolsa, de acuerdo a fuentes.

Reuters reportó por primera vez el año pasado que Lyft estaba buscando contratar a un gestor de su OPI para ayudarla a seleccionar inversores y coordinar el proceso.

Se espera que varios otros bancos de inversión se sumen a JPMorgan and Chase Co como suscriptores de la OPI de Lyft. No existe certeza respecto a que el prestamista se haya asegurado el preciado rol como "gestor líder" en la operación, indicaron las fuentes.

Lyft planea realizar consultas con los bancos de inversión el mes próximo mientras intenta preparar su prevista salida a bolsa, añadieron las fuentes, que afirmaron que aún no se han asignado formalmente las posiciones de los suscriptores.

Lyft recaudó 600 millones de dólares en su última ronda de financiamiento en junio, que estuvo liderada por Fidelity Management, lo que duplicó su valorización a 15,100 millones de dólares en apenas un poco más de un año. La firma tiene presencia en casi el mismo número de ciudades estadounidenses en las que opera Uber y también está activa en Toronto.

