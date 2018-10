La Iniciativa Privada está "nerviosa" ante la posible cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), de modo que si la opción es Santa Lucía, como lo plantea el equipo de transición, las inversiones de los empresarios disminuirán ante la falta de certidumbre, afirmó Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.

Sostuvo que los capitales de los inversionistas podrían retraerse si se cancela Texcoco, porque "hay contratos internacionales que tendrían un costo muy alto y eso sería una mala señal a la inversión. La confianza es muy importante para que la inversión siga fluyendo y haya crecimiento".

Al participar en el marco del sexto Congreso de la Canacero, el líder de los industriales en México reiteró que la consulta popular para tomar la decisión de la construcción del NAIM en Texcoco o santa Lucía, no tiene validez jurídica.

"Hacemos un llamado a cuidar la confianza para que las inversiones sigan fluyendo y podamos combatir el desempleo. No le veo de otra manera, si no es con confianza e inversión extranjera y con proyectos de infraestructura no se crecerá", advirtió el presidente de la Concamin.

Conminó al próximo gobierno a realizar una "reflexión profunda" para ir hacia delante, porque la construcción va muy avanzada.

Además, Francisco Cervantes comentó que los indicadores macroeconómicos se están moviendo y quisiéramos hacer llamado, que vayamos por mas infraestructura y que rebase la inversión privada a la pública.