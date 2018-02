México no aguanta más el tema de la corrupción; el sector privado tiene que ser un actor preponderante, asumiendo su responsabilidad, para combatirlo, y existe la posibilidad de usarlo en el actual momento de “luchas políticas”, consideró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo.

“No es casualidad, claro que existe, por eso la presión de la sociedad civil en generar un sistema nacional anticorrupción, el cual tiene nombramientos pendientes”, comentó. Durante la presentación del 29 Congreso de la Industria de la Construcción, a realizarse el próximo mes en Guadalajara con la presencia de los tres principales candidatos a la Presidencia de la República, destacó que los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción tendrán todos los reflectores.

“Siempre he dicho que la construcción es un sector muy vulnerable cuando se ejerce un recurso público. De todo lo que se dice, sin denuncia no se puede hacer nada. El único caso que conocimos, porque se aceptó, fue Odebrecht...Tampoco podemos generalizar, a veces se utiliza en estas luchas políticas lo que sea necesario para poder atacar a alguien. Y en ese camino hay empresas involucradas, pero no quiere decir que hayan hecho algo mal”, afirmó.

Desde su perspectiva, el problema de fondo no es la empresa constructora, cuando se llega a involucrar, porque el fondo es otro (la falta de aplicación de las leyes relacionadas).

El representante empresarial dijo que se requiere de mayor transparencia y mejores formatos en el seguimiento de las inversiones, porque “un gobierno transparente no quiere decir que no sea corrupto. Podrá ser muy transparente, pero en la práctica no garantiza que no se ven los temas de combate a la corrupción”.

Durante su encuentro anual, donde la CMIC cambiará de presidencia, se entregará a los candidatos presidenciales el documento “Hacia un programa nacional de infraestructura sostenible con visión al 2030”. Desde su perspectiva, se tiene que tomar en cuenta, cuando se planeen las inversiones, el tipo de impacto que tendrán. Además, reiteró la necesidad de crear un organismo “con cierta autonomía”, que dé seguimiento puntual.

