La Iniciativa Privada está nerviosa ante la posible cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), de modo que si la opción es Santa Lucía, como lo plantea el equipo de transición, las inversiones de los empresarios disminuirán ante la falta de certidumbre, afirmó Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Advirtió que los capitales de los inversionistas podrían retraerse si se cancela la construcción de la terminal en Texcoco, porque “hay contratos internacionales que tendrían un costo muy alto y eso sería una mala señal a la inversión. La confianza es muy importante para que la inversión siga fluyendo y haya crecimiento”.

A partir de este jueves y hasta el domingo, se realizará la consulta ciudadana, cuyos resultados serán considerados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para tomar la decisión de la construcción del NAIM en Texcoco o Santa Lucía; aunque el sector empresarial sentenció que la encuesta no tiene validez jurídica para ser vinculante.

Entrevistado en el marco del sexto Congreso de la Canacero, el líder de los industriales en México reiteró que el resultado de la consulta popular pone nerviosos a los empresarios, sobre todo por lo que pudiera causar, “ya ven que se está moviendo el tipo de cambio y los indicadores, nuestros votos son a eso, una reflexión profunda, a que vayamos hacia adelante, finalmente esta construcción va muy avanzada”.

Cervantes dijo: “Hacemos un llamado a cuidar la confianza para que las inversiones sigan fluyendo y podamos combatir el desempleo. No lo veo de otra manera, si no es con confianza e inversión extranjera y con proyectos de infraestructura no se crecerá”.

El líder de los industriales se pronunció porque haya también casillas en los 16 aeropuertos más importantes de México para que los usuarios emitan su voto, “su opinión, qué es lo que más conviene y poder equilibrar las cosas, si ese fuera el método”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, expresó que un proyecto de infraestructura tan importante para México “no puede depender de una consulta, ya que la gran mayoría de las personas que participarán no tiene los conocimientos para opinar sobre un tema especializado”.

Refirió que corresponde al próximo presidente de la República, AMLO, decidir en dónde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, porque “una consulta popular vinculatoria sobre el tema pone en riesgo una de las principales obras de infraestructura del país”.

El dirigente de los comerciantes establecidos en México sentenció que la principal consulta con el pueblo se realizó el 1 de julio pasado, con la elección en la cual resultó presidente Andrés Manuel López Obrador, con una votación no alcanzada por ningún otro mandatario en la historia del país, con 30 millones de sufragios, que representaron 53% de la participación total.

“Los mexicanos votamos por quién debe conducir al país y tomar las decisiones que marquen el rumbo y den certeza a las condiciones que generen desarrollo social y económico con crecimiento productivo”, acotó.

Consideró que la pregunta de la consulta, dada a conocer, no es tan clara para proporcionar información precisa y amplia sobre las consecuencias que tendrá construir el nuevo aeropuerto en Texcoco o ampliar la base militar de Santa Lucía complementando las necesidades aeronáuticas con el aeropuerto de Toluca.

Destacó que organizaciones especializadas en el tema de la aviación, reconocidas internacionalmente, como MITRE y la Organización de Aviación Civil Internacional, avalaron la ubicación del aeropuerto en Texcoco, después de realizar estudios a fondo.

Proponen 15 aeródromos

Consulta debe llevarse a aeropuertos del país, exhortan voces del sector

Empresarios, ingenieros y pilotos solicitaron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a su equipo de colaboradores y legisladores la instalación de mesas de votación en la próxima consulta en los 15 aeropuertos del país que más pasajeros atienden para tomar el pulso de trabajadores relacionados con la aviación.

En dicho proceso se definirá si continúa la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o se opta por un nuevo aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía y habilitar el Aeropuerto Internacional de Toluca para atender la demanda inmediata de vuelos y pasajeros.

“Consideramos fundamental que los usuarios, pilotos, sobrecargos, personal de tierra y todos los trabajadores que directa e indirectamente viven de esta industria y de las actividades relacionadas, puedan participar en esta consulta tan importante para la vida democrática de México”, refiere el texto que fue entregado en la casa de transición del próximo gobierno. La petición se hizo mediante una carta firmada por diversos organismos empresariales, se explica que su intención es nutrir la consulta ciudadana; realizará el equipo designado para ello y para garantizar la total objetividad de dicho ejercicio.

“Solicitamos se instalen mesas de votación de esta consulta en los aeropuertos, que concentran 80% del tráfico de pasajeros y a la mayoría de las personas que pertenecen y laboran en la industria aérea, aeroportuaria, turística y comercial del país”, explicaron.

En la lista original de los sitios donde se colocarán las urnas a partir del próximo jueves no se contemplaba ningún aeropuerto ni destino turístico.

Entre los firmantes de la carta están los dirigentes de: Concamin, Coparmex, Concanaco Servytur, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

Además, suman la rúbrica de dos organismos internacionales: Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA), la segunda tendrá la próxima semana una reunión en Panamá y ya se alista la elaboración de posicionamiento sobre los resultados de la encuesta. A decir de los firmantes, México está atravesando uno de los procesos de toma de decisiones más importantes del país. (Alejandro de la Rosa)

[email protected]