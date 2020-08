Luego de que la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) anunciara que emprendió acciones legales para garantizar los derechos de los trabajadores de Interjet en caso de prolongación del incumplimiento del pago de salarios, los nuevos inversionistas pidieron apoyo a los empleados, y aseguraron que, a más tardar el viernes de esta semana, realizarían el pago de salarios, seguro de gastos médicos y vales de despensa, además de normalizar en tiempo y forma los subsecuentes pagos.

Joaquín del Olmo, director del sindicato, solicitó a sus agremiados en una misiva que no hicieran caso de rumores, “Interjet va a subsistir con el apoyo de ustedes y de los accionistas, pero sólo si todos vamos en la misma dirección”, señala en el documento. “Mientras esos acuerdos llegan a concretarse y los compromisos de la empresa a cubrirse, el sindicato ya emprendió las acciones que nos marca la legislación para garantizar los derechos de todos los agremiados en caso de prolongación del incumplimiento o, inclusive, de nuevos incumplimientos”, declaró Del Olmo en la carta.

Hace unas horas, diversos trabajadores confirmaron a A21 que el sindicato les informó que de continuar con el incumplimiento emplazarían a huelga para el próximo 5 de septiembre debido a que no han recibido ninguna notificación por parte de la empresa de por qué no recibieron su salario de la primera quincena de agosto. “Oficialmente la empresa no nos ha dado ninguna información. Estamos desesperados y con sentimientos encontrados”, señaló un trabajador que solicitó el anonimato.

A inicios de julio, la Sección 15 solicitó a los trabajadores mantener un esquema de jornada y salarios reducidos al 50%, para que la compañía pudiera concretar un acuerdo de inyección de capital de 150 millones de dólares por parte de un grupo de inversionistas. De acuerdo con los empleados, Carlos Rello, nuevo director de Interjet, les explicó que faltaban algunas firmas de las hermanas de Miguel Alemán para poder cerrar los tratos con los inversionistas.

Una vez que las accionistas firmen, se regularizarían los pagos; sin embargo, esto no ha ocurrido. Los trabajadores se manifestaron a las afueras del corporativo, pidiendo que la empresa cumpla con los salarios del mes de agosto o les dé una explicación.

Como resultado de la pandemia de covid-19, Interjet ha entrado en un proceso de reorganización financiera. Asimismo, ha visto cómo las empresas arrendadoras de su flota de aviones Airbus han retomado sus aeronaves. De marzo a la fecha, la compañía ha perdido 64 de sus 66 Airbus. Esto obligó a la aerolínea a reactivar su flota Sukhoi Superjet 100, de los cuales tiene cinco unidades operativas.

Si bien la compañía detuvo algunos servicios debido a la ausencia de demanda, está retomando sus actividades de manera gradual.