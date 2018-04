Interjet espera cristalizar en el 2018 su objetivo de impulsar una red nacional de conectividad en el país más allá de la Ciudad de México, por lo que prevén que las más de 30 rutas que abrirán este año no toquen el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Desde el último trimestre del 2017 comenzamos el plan de hacer una malla doméstica mucho más poderosa sin tocar la Ciudad de México. Hay una red aeroportuaria muy interesante ya construida, muchos de los aeropuertos no están siendo utilizados (...) es un mercado virgen. Queremos dar oportunidades de conectividad a muchas ciudades”, señaló José Luis Garza, director general de Interjet.

En conferencia de prensa, el directivo explicó que la limitante de no tener slots en el AICM es una fórmula creativa para poder seguir creciendo tanto en el mercado nacional como el internacional sin tener que pasar por el AICM.

“Estamos trabajando con los grupos aeroportuarios y gobiernos estatales. Nuestro argumento con OMA, GAP, ASUR y también con el GACM es “ayúdame a destrabar este mercado. Por ejemplo, se trata de bajar la TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) para poder desarrollar también una ruta nueva. Esa reducción de TUA se traduciría en la reducción del precio del boleto”.

Ejemplificó con el caso del aeropuerto de Cancún: “Vemos aeropuertos que tienen muy poco tráfico y una TUA altísima y vemos un Cancún que tiene una enorme cantidad de tráfico y su TUA es las más barata en todo el país. No todo es el AICM, hay mucho más que se puede explotar. Se trata de no tener una visión tan centralista”.

Respecto al tema del nuevo aeropuerto, Garza consideró que el turismo y el país no se van a frenar por el futuro que pueda tener esta obra, aunque es un hecho que la CDMX requiere de más capacidad aeroportuaria”. Julio Gamero, director ejecutivo comercial de la aerolínea, aclaró que el enfocarse en otros aeropuertos del país no significa que se descuidará al de la CDMX. “Nosotros no estamos dejando de crecer ahí (AICM), muchos de los aviones medianos y pequeños los estamos sustituyendo por A321 que tienen más capacidad, seguimos creciendo orgánicamente”.

Al cierre del primer trimestre del 2018, Interjet transportó 831,126 pasajeros en operaciones internacionales, un crecimiento anual de 38 por ciento. En rutas nacionales, transportó a 2.3 millones, un alza de 9.1 por ciento.

