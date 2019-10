La iniciativa de reforma que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia, llega en un mal momento, no sólo porque se requiere mucha discusión; si no porque la lupa está puesta en la implementación de la reforma laboral y así como está planteada no frena las malas prácticas que se ha dado en la contratación, coincidieron especialistas.

Consultados al respecto, Germán de la Garza, abogado laboral de la firma Mowat, expresó que se corren riesgos porque “no está claro en la propuesta en que momento sí o no se aplicarán las sanciones o cuándo es delito”.

Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, comentó la iniciativa “enturbia” el proceso de aprobación del T-MEC, pues esto abre la posibilidad de que se cuestione la implementación de la reforma laboral además de que critiquen que hay pendientes que el gobierno mexicano no ha atendido, como es el caso del outsourcing.

La propuesta del senador Gómez Urrutia se turnará a la comisión de Trabajo y Previsión Social, ademá de la de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias; y será entonces cuando inicie el análisis de la misma.

erp