Salma Jalife, próxima titular de la Subsecretaría de Tecnologías de la información y Comunicaciones (TIC), del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, buscará impulsar una nueva ley que contemple el desarrollo de infraestructura, incluso, no sólo para telecomunicaciones.

En el marco de una reunión con la Comisión de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados (BMA), Jalife destacó que un tema que aqueja a la industria es el despliegue de infraestructura en municipios.

“No sólo vamos a trabajar a nivel nacional, sino que queremos trabajar con municipios y estados para el desarrollo de estrategias. Quiero hacer una iniciativa que venga de lo municipal a lo federal sobre una ley general de despliegue de infraestructuras, que no tiene que ver sólo con telecomunicaciones sino pueden ser ductos, oleoductos, otros temas de infraestructura no únicamente de telecomunicaciones, y no se puede hacer sino convencemos a los municipios”, dijo.

La futura funcionaria dijo que es necesario el diálogo para conocer qué necesitan los municipios, qué necesita el país y tratar de conciliar. Reconoció que los municipios sí deben tener derecho a recuperar un costo razonable por el derecho de vía, pero tiene que estar basado en cosas lógicas y no en suposiciones.

Recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que Hidalgo es la primera entidad en simplificar trámites para despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y autorizará permisos en sólo siete días.

Al respecto, Salma Jalife comentó que “es positivo (para la industria), qué bueno que los estados estén impulsando armonización a nivel estatal y seguramente habrá una ola de armonización”.

Sin embargo, el planteamiento de Jalife no fue del agrado de los barristas. Edgar de León, miembro de la BMA, comentó que ya existe una ley, la de asentamientos humanos y que considera que la infraestructura de telecomunicaciones es compatible con cualquier uso de suelo. “Sería muy desalentador impulsar una nueva ley y que eché atrás el trabajo que la industria ha realizado en los últimos años”.

Al respecto, Salma Jalife dijo: “lo que necesitamos es sumar lo que se ha hecho para complementar y cerrar que guste a todos, es sumar esfuerzos, no sustituir. No conocía la ley de asentamientos, pero la vamos a estudiar y seguramente habrá sinergias”.

Explicó que lo que se impulsaría es que lo que sea desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones se instrumente adecuadamente en municipios bajo criterios homologados a nivel nacional, donde la subsecretaría de TIC junto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) trabajarán en el planteamiento de normas técnicas de cómo se construye infraestructura en algún lugar.

Gonzalo Martínez Pous, coordinador de la Comisión de Telecomunicaciones de la BMA consideró que, por primera vez en muchos años, el plan de trabajo de la próxima funcionaria tiene objetivos muy claros. Sin embargo, cuestionó por qué la Estrategia Digital seguirá dependiente de la Oficina de la Presidencia.

A lo que Salma le respondió que, la parte de gobierno digital lo debe tener la Secretaría de la Función Pública. “Las subsecretarías somos más operativas, somos facilitadores de que todos los demás puedan desarrollar su parte digital, la estrategia digital desde la Presidencia va a dirigir algunas líneas, pero los especialistas estarán de este lado”.

