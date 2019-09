Puerto Vallarta, Jal. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene el plan de fiscalizar al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), razón por la cual se han promovido dos amparos. Sin embargo, el organismo no tiene la competencia para auditar los recursos del instituto, porque estos no son de “carácter fiscal”, informó el director Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, Mario Macías Robles.

“El instituto, la administración, con apoyo de órganos colegiados, entre ellos como es el Consejo, tiene mecanismos de supervisión, fiscalización y rendición de cuentas (…) Yo creo que son suficientes”, dijo Macías Robles en rueda de prensa a pregunta de El Economista, luego de inaugurar el Primer Congreso Nacional de Comisiones Consultivas Regionales del Infonavit.

Entre los mecanismos de fiscalización y transparencia se encuentra la facultad que tiene el director del Infonavit de nombrar a su auditor interno, “gente de su confianza y competente”; la vigilancia, propuesta por el Consejo de Administración, es autorizada por el auditor; calificadoras de inversión que supervisan las finanzas del instituto; la facultad de la dirección general para contratar un despacho externo para que audite las finanzas del Infonavit; y además, se trabaja en una integrar el modelo de fiscalización de la ASF, dijo Macías.

“Sin embargo, no debe haber un milímetro, un espacio, un ápice de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación”, dijo el director Sectorial de los Trabajadores del Infonavit.

Mario Macías consideró que los candados de fiscalización que tiene el Infonavit son suficientes, en abono a la transparencia se pueden integrar más, siempre y cuando se una decisión tomada por “el tripartismo, por los órganos colegiados, sin intervención externa de nadie”.

Al respecto, Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), comentó que los representantes de los trabajadores en el Infonavit no tienen acceso al dinero que maneja el instituto.

“No nos metemos en las cuestiones económicas, no pasan de todos los millones que hay por nuestras manos nada, quienes estamos en los órganos como el Consejo de Administración o en las comisiones no tenemos un salario, no recibimos dinero del Infonavit”, dijo Aceves del Olmo durante la rueda de prensa.

Momentos antes, al inaugurar el Primer Congreso Nacional de Comisiones Consultivas del Infonavit, Mario Macías Robles explicó que el Infonavit no recibe recursos del gobierno, incluso no tiene previsto “un solo peso” en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por ello, la ASF no es competente para fiscalizar al instituto, dijo.

El Infonavit está sujeto a un sistema muy robusto de rendición de cuentas y auditorías externas, de fiscalización y de control de riesgos como el que ejerce la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dijo Macías Robles.

kg