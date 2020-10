Industria aérea

Industria de carga aérea aún no está lista para distribución de vacuna contra Covid-19

Aerolíneas de carga de gran tamaño como Korean Air Lines Co Ltd y Cathay Pacific Airways Ltd han estado invirtiendo en la expansión de su capacidad de manejo farmacéutico, buscando nuevas fuentes de ingresos ante el desplome en la demanda de pasajeros.