José Alfredo Álvarez Cuevas, uno de los investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por lavado de dinero y otros delitos dentro de la Cooperativa Cruz Azul, anunció que solicitó a la Fiscalia General de la República (FGR) el no ejercicio de la acción penal en su contra, a cambio de cooperar con la autoridad en este caso.

Mediante una carta enviada a los medios de comunicación, Álvarez Cuevas recordó que él, junto con su hermano, Guillermo “Billy” Álvarez, actual presidente de la Cooperativa, así como Víctor Garcés Rojo, son investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la FGR, por delitos graves como lavado de dinero y asociación delictuosa, a raíz de una denuncia presentada por la UIF.

Indicó que junto con sus abogados Luis Garcia Miranda y Mauricio Villavicencio, analizó su “posición” dentro de la indagatoria, y concluyó que no tuvo participación en los hechos denunciados, por lo que acudió a la Seido a rendir declaración y solicitó un criterio de oportunidad, es decir, que no se ejerciera la acción penal en su contra a cambio de colaborar.

“Y al concluir que no tuve participación en los hechos denunciados, pues no he dispuesto o administrado indebidamente el patrimonio y bienes de la empresa Cooperativa Cruz Azul y sus filiales, entre ellos el equipo de fútbol Cruz Azul, aunado a que cuento con información esencial y eficaz para facilitar la investigaciones, que por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, actualmente se llevan a cabo investigaciones contra diversas personas que han tenido puestos claves, tanto dentro como fuera de la organización para la que laboro, por lo que solicité la aplicación de un criterio de oportunidad a mi favor y rendí mi entrevista ante la autoridad correspondiente”, dijo.

José Alfredo Álvarez Cuevas expresó que su determinación de cooperar con la autoridad no significa que reconozca la comisión de delito alguno, únicamente -dijo- la posibilidad de aportar a la autoridad “información esencial y eficaz en la investigación de delitos graves y personas relacionadas en esos hechos en la carpeta de investigación iniciada (por la Seido de la FGR”.

José Alfredo Álvarez Cuevas funge actualmente como director de Planeación Estratégica de La Cooperativa Cruz Azul S. C. L.

