Todos hemos tenido que pasar tiempo en aislamiento social, y muchos aún tienen que seguir así. Te preguntas ¿Cómo pasar el tiempo? Pues aquí tienes unas ideas.

Cómo aprovechar las horas muertas que tenemos durante la cuarentena puede resultar una tarea difícil. Internet se ha llenado de consejos, trucos y ayudas para hacer el tiempo más ameno y ayudar a convivir con tu familia de la mejor manera posible.

Pasar horas en un casino online es un bueno modo de entretenimiento, pero no es lo más productivo para una jornada laboral. Por eso hemos compuesto esta lista con ideas de cómo aprovechar mejor el tiempo durante la cuarentena.

Edúcate

Durante nuestra vida profesional, la educación y formación son esenciales, pero siempre hay alguna excusa para no hacerlo. ¡Pues ya no!

Fórmate de la manera que quieras y de una manera que ayude tu vida profesional, mientras cumpla con eso, puede ser lo variado que quieras.

Organiza Tú Correo Electrónico

A todos nos gusta tener el mail organizado, pero nadie tiene tiempo de hacerlo. Pues ahora si lo tienes. Cuanto más tiempo lo dejes, más trabajo será organizar lo todo.

Cataloga tus emails en carpetas para poder encontrar el correo que necesites al instante y elimina los que no sean importantes.

Lee Artículos y Libros que Quieres Leer

Todos tenemos artículos o libros guardados o comenzados que simplemente eran demasiado largos para leer en el descanso, o artículos y blogs que quisiste volver a leer, o ese libro que te regalaron que aún no has leído la primera página, pero no encontraste el momento.

Pues ahora es el momento. Vuelve a leer y disfruta haciéndolo. Recuerda, leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo.

Redacta Procesos

Toda empresa tiene una serie de procesos que se tienen que seguir a diario o durante un proyecto. Sin embargo, nadie tiene tiempo de redactar estos procesos y por naturaleza, van creciendo y cambiando a medida que avanza la empresa.

Una falta de organización resulta en ineficiencia. Teniendo estos procesos redactados puede ahorrar horas cada día, y así puedes trabajar de una manera más eficiente.

No Pierdas Contacto con tu Gente

En estos tiempos de cuarentena y aislamiento es fácil perder el contacto con la gente, ya sean tus amigos, tus compañeros de trabajo o tus empleados. No queremos decir que estés encima de ellos todo el día, sobre todo si son tus empleados, pero una llamada al día puede ser suficiente.

Si son tus amigos, intenta organizar videollamadas donde puedes charlar. Con empleados o compañeros de trabajo, una llamada por la mañana para organizar el día puede ser la diferencia entre una jornada inefectiva o productiva.

Lo más importante es atender a las necesidades humanas de tu equipo, de tus amigos y de tu familia. Una charla diaria es algo que todos apreciamos, y es algo que se echa de menos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo.